GIR TILBAKE: Sander Berge, her før kamp mot Stabæk på Ullevaal Stadion i 2016, sørger for store millioninntekter for Vålerenga. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Titalls millioner inn for Vålerenga ved Sander Berge-salg

SHEFFIELD (VG) Vålerenga-ledelsen kan med god samvittighet koste på seg litt kake på kontoret dersom overgangen til Sander Berge (21) blir fullført. Det samme gjelder moderklubben Asker.

Nå nettopp

Alt ligger til rette for at det tidligere VIF- og Asker-talentet signerer for Premier League-klubben Sheffield United før den engelske overgangsfristen natt til lørdag. Spilleren er på plass i Sheffield for medisinske tester og signering.

Ifølge VGs opplysninger betaler Sheffield United en overgangssum på mellom 200 og 250 millioner kroner til Genk.

Det drypper kraftig på Vålerenga. VG får nemlig opplyst at klubben sikret seg en videresalgsklausul på mellom 12 og 12,5 prosent da de solgte Asker-gutten til den belgiske toppklubben ved juletider i 2016.

Den eksakte overgangssummen til Berge er foreløpig ikke kjent, men grovt regnet er det – basert på disse opplysningene – grunn til å tro at Vålerengas «bit av kaken» vil være på mellom 25 og 30 millioner kroner.

– Dersom det skulle skje at Sander Berge går fra lille Asker, via Vålerenga og Genk, og det man vel neppe lenger diskuterer om er verdens største liga, så er det en veldig stor fjær i hatten. Det vil være utrolig stort for norsk fotball, lokalfotballen i Oslo og i Asker. Det er utrolig stort. Alle som har bidratt i utviklingen hans, kan gi seg selv en klapp på skulderen, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga til VG.

– Hva kan du si om hva dette har å si økonomisk for Vålerenga?

– På generelt grunnlag kan jeg si at VIF, som de fleste andre norske klubber i forhandlinger om spillere ut av landet, prøver så godt de kan å få med videresalgsklausuler i kontraktene. Det er en veldig viktig greie for norske klubber. Sånn har det blitt; vi klarer ikke selge for de største summene i det første salget, så videresalgt er veldig viktig. Uten å gå spesifikt inn i avtalen, så vil det være en oppside for Vålerenga.

Ifølge VGs opplysninger skal Asker også ha rett på rundt 2,5 prosent av Berges eventuelle salgssum. De kan basert på dette forvente inntekter på minst fem millioner kroner for spilleren de fostret opp til han ble Vålerenga-spiller før 2015-sesongen.

– Du er ikke helt på viddene når du antyder hvor mye penger dette kan bety for både Vålerenga og Asker. Vi har fulgt med denne utviklingen siden i fjor sommer og tenkt noen tanker om hva det kan bety for oss, sier sportslig leder Rolf-Magne Walstad i Asker Fotball til VG.

Han påpeker at det kan hende at deler av summen kommer inn i klubbkassen allerede i år, mens flere summer kan komme inn over de neste årene, basert på hvordan avtalen mellom Genk og Sheffield United er bygget opp.

– For vår del er det viktig at vi ikke plutselig blir veldig likvide, brenner av masse penger, øker kostnadene og havner i trøbbel. Vi er veldig nøkterne for hvordan det skal komme klubben til gode, sier Walstad.

Han er likevel opptatt av å påpeke at Berge-inntektene vil styrke 2. divisjonsklubbens sportslige ambisjoner.

– Vi håper at disse midlene kan gjøre oss i stand til å sette fart mot ambisjonen om å rykke opp. Vi har mistanke om at dette kan bidra med såpass mye at det kan forsterke hele organisasjonen, sier Walstad, som ønsker å investere deler av inntektene i kompetanseløft hos både ledere og trenere i klubben, slik at pengene får en varig effekt.

Publisert: 30.01.20 kl. 12:19

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser