KONTROVERSIELL: Agent Rune Hauge bor på Guernsey og har tjent seg søkkrik på salg av fotballspillere og TV-rettigheter. Her er han på Kanariøyene i 2005. Til høyre er Martin Ødegaard etter presentasjonen som Real Madrid-spiller i januar 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk og Jan Johannessen, VG

Ødegaard-millioner endte i Rune Hauge-selskap

Real Madrid forsto ikke hvorfor agentpengene etter Martin Ødegaards overgang til spansk fotball skulle sendes til et skatteparadis. Svaret kobler Norges mest kjente fotballagent til handelen.

Torsdag 22. januar, 2015: Martin Ødegaard smiler stolt på podiet idet han signerer sin første kontrakt med Real Madrid. Valg av ny klubb er omsider i boks.

Tore Pedersen ble i media omtalt som Ødegaards rådgiver den gangen. Men som VG avslørte før jul, så jobbet den tidligere landslagsspilleren offisielt for Real Madrid i forbindelse med overgangen.

I dag kan VG fortelle historien om hvordan vederlaget for jobben, flere millioner kroner, ikke havnet direkte på Pedersens bankkonto i Luxembourg, men i stedet i et av Rune Hauges selskaper.

Det var nemlig selskapet Fosdahl Football Management som sendte fakturaen til Real Madrid, på vegne av Tore Pedersen. Det er et selskap Rune Hauge kjøpte allerede i 2002, ifølge Adresseavisen.

FORVIRRET REAL MADRID: Nederst på denne fakturaen fra Fosdahl Football Management står det at pengene fra Real Madrid skal innbetales til en norsk bankkonto. Men øverst opererer selskapet med en kontoradresse i skatteparadiset Guernsey, den samme adressen som Rune Hauge-selskapet Sarnia benytter. Foto: Faksimile

«Vær snill å ikke kontakte meg, ikke interessert» skriver 65-åringen i en e-post til VG etter å ha blitt forelagt spørsmål i forbindelse med denne saken.

Hauge er Norges mest profilerte agent de siste 30 årene. I dag lever han et tilbaketrukket liv på Guernsey, like utenfor kysten av Frankrike. Den lille kanaløya forbindes gjerne med hemmelighold og lavt skattetrykk.

VG vet at agenten ble holdt orientert av den spanske storklubben da pappa Hans Erik Ødegaard ble lovet 30 millioner kroner for å trene 11-åringer i Spania i forbindelse med sønnens overgang:

En advokat i et stort internasjonalt advokatfirma sendte nemlig en e-post til en ansatt i Real Madrid samme dag som Martin Ødegaard signerte sin første kontrakt med klubben. I emnefeltet står det «Trener-kontrakt (faren til Ødegaard)».

I selve e-posten, som stammer fra Football Leaks og som VG har lest, sto det deretter «Ok, gå videre med denne kontrakten».

Men på mottakerlisten sto ikke bare den ansatte i Real Madrid. Der fantes også Rune Hauge, samt hans mangeårige forretningspartner Lisa Ann Davey.

Å kalle Rune Hauge kontroversiell er ingen overdrivelse:

I 1995 ble han fratatt agentlisensen i en lengre periode etter at daværende Arsenal-manager George Graham hadde mottatt penger under bordet.

Det vakte også voldsomme reaksjoner i Norge da Hauge fikk 100 millioner kroner for sin jobb med å selge TV-rettighetene til eliteserien i 2005.

Hauge skal også ha fått 150 millioner svenske kroner overført til en konto i skatteparadiset De britiske jomfruøyer etter å ha solgt TV-rettighetene til svensk fotball i perioden 2011-2015, ifølge svenske SVT. Da hadde han allerede tjent 112,5 millioner svenske kroner for en lignende avtale med svensk fotball i 2006, ifølge Dagens nyheter.

Men tilbake til Spania:

Datoen er 21. august i 2015. Det har gått syv måneder siden Ødegaard ble presentert som Real Madrid-spiller. Sentrale personer i den spanske klubben klødde seg i hodet da de mottok en e-post med agentfakturaen på én million euro fra Fosdahl Football Management:

For mens selskapet ba om at honoraret skulle betales inn på en norsk DNB-konto, så var avsenderen av e-posten en person med navn John Le Sauvage.

VAR REAL MADRIDS MANN: Tore Pedersen fikk betalt av kjøpende klubb ved overgangen. VG har tidligere omtalt hvordan spanske skattemyndigheter virker å ha reagert på dette. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og på brevpapiret sto kontoradressen til selskapet Sarnia på kanaløya Guernsey.

Både Fosdahl Football Mangement og Sarnia opererer med postboks 263 i St. Peters Port. Det er hovedstaden på Guernsey. Byen har drøyt 18.000 innbyggere.

Ifølge Dagens Næringsliv har Rune Hauge i en årrekke vært medeeier i Sarnia. Og VG omtalte allerede i 1997 hvordan Sarnia er selskapet som administrerer alle de andre selskapene til Hauge.

Nå stusset Real Madrid: Hvem betalte de egentlig til?

Gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks, som består av over 70 millioner dokumenter, sitter VG på en rekke eposter, regneark, fakturaer og kontrakter - blant annet fra Real Madrid. Dokumentene ble i sin tid overlevert Der Spiegel, som delte materialet med partnerne i European Investigative Collaborations (EIC), herunder VG.

I en intern e-post ga en ansatt i Real Madrid uttrykk for at forvirringen rundt adressen til Fosdahl Football Management ga klubbpresidenten trøbbel.

Deretter gikk det flere meldinger internt i den spanske storklubben.

«Alvaro. Som du kan se har vi en signert kontrakt med et selskap i Oslo (Norge). Men fakturaen kommer fra et selskap med base i et skatteparadis i den engelske kanal» het det i én av epostene, som handlet om at man måtte innhente en bekreftelse på at selskapet hørte hjemme i Norge rent skattemessig.

Først 20. oktober 2015 hadde Real Madrid fått alle dokumentene de etterspurte. Da hadde det gått ni måneder siden Martin Ødegaard signerte for klubben. Samtidig hadde Fosdahl Football Management sendt en ny faktura. Og denne gangen var ikke adressen på brevpapiret lenger Guernsey, men istedet endret til «Sognsveien 75E». Det er på Ullevaal stadion.

En av årsakene til at det hele hadde tatt så lang tid: Arbeidet med agentkontrakten pågikk i mange måneder etter at nordmannen var klar for Real Madrid. En avtale på én million euro ser deretter ut til å ha blitt tilbakedatert til 22. januar 2015, som er datoen da Ødegaard signerte. Det viser såkalt metadata, skjult informasjon som følger et elektronisk dokument, som VG har sett.

I mellomtiden hadde FIFA innført nye og langt strengere regler for overganger med mindreårige. Fra 1. april 2015 har det vært forbudt for fotballagenter å ta betalt for overganger der spilleren er under 18 år.

VG er ikke kjent med årsaken til tilbakedateringen.

Men agentspillet var langt fra over. For av én million euro, skulle 425.000 euro gå til den italienske agenten Stefano Quadri. Tore Pedersen mente at han og Fosdahl Football Management skulle få overført hele summen og deretter viderebetale til Quadri.

HJEMPLASSEN: Her er Rune Hauge fotografert på kanaløya Guernsey, kjent for økonomisk diskresjon og lavt skattetrykk, i 1997. Foto: Morten Rakke

Italieneren og Real Madrid var tilsynelatende av en annen oppfatning. For 14. oktober, klokken 10.29, mottok Tore Pedersen og John Le Sauvage en e-post fra Real Madrid. Storklubben sa at de ville betale Quadri, altså at pengene ikke skulle gå innom Fosdahl Football Management.

Deretter gikk det bare et kvarter før Stefano Quadri skrev til Real Madrid:

«Kjære Alvaro, kjære Jose. Jeg er virkelig sjokkert over oppførselen til Pedersen. Jeg synes synd på ham. På forhånd takk. Jeg avventer en oppdatering om utbetalingen».

Epostene fortsatte å gå frem og tilbake, uten at Real Madrid tilsynelatende var til å rikke. De sto lenge på at de ville betale Fosdahl og Quadri hver for seg. VG er ikke kjent med det endelige utfallet av uenigheten.

Tore Pedersen har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken. Han har i en årrekke bodd i Luxembourg, en lilleputtstat som også er kjent for økonomisk diskresjon og lave skatter. Pedersen står oppført med null i inntekt i norske skattelister de siste ti årene.

Hverken Stefano Quadri eller Real Madrid har svart på VGs skriftlige spørsmål. Et automatisk epostsvar fra John le Sauvage indikerer at han ikke lenger jobber for Sarnia.

