Solskjær avslører sannheten bak papirlappen

MANCHESTER (VG) En liten papirlapp fra Ole Gunnar Solskjær (46) til Juan Mata (31) stjal oppmerksomheten i første omgang av Manchester Uniteds seier over Wolverhampton.

Juan Mata ble den store helten da han scoret vinnermålet på Old Trafford i andre omgang. Men spanjolen skapte også blest i første omgang, da han mottok en hvit papirlapp fra manageren sin.

Mata studerte lappen nøye før han begynte å instruere lagkameratene sine om endringer i taktikken. Han holdt fast på lappen i noen minutter, helt til han fikk muligheten til å overrekke den til en av linjedommerne.

På sosiale medier kom spøkene og spekulasjonene raskt. Enkelte hevdet at lappen inneholdt instruksjoner om å «slutte å spille ballen til Nemanja Matic». Andre ville ha det til at Solskjær bare ba spillerne om å «ha det gøy der ute». Mens noen spekulerte i at det sto «si til Fred at han er dårlig».

Juan Mata var selv i spøkefullt humør da han fikk spørsmål om lappen i et TV-intervju med BT like etter kampslutt.

– Det var en handleliste. Brød, melk og alle de tingene, sier matchvinneren med et smil om munnen.

– Vi slett litt

VG spurte Ole Gunnar Solskjær om det samme på pressekonferansen på Old Trafford. Han svarte mer seriøst enn spilleren sin.

– Det var i en periode hvor vi slet litt, synes jeg, sier nordmannen om hvorfor han ga Mata lappen etter 35 minutters spill.

– Spillerne spilte mer på sparket enn de burde ha gjort, sier Solskjær og forklarer instruksene:

– Da Wolves byttet side på Adama Traoré, så byttet vi side på Daniel James en liten stund. Det fungerte! Han kom seg alene med keeper to sekunder senere.

– Det er ikke ofte at man skaper så mange klare målsjanser som vi gjorde med James. Han tok noen strålende løp i bakrom. Men han må lære beherkelsen av Mata, som scoret et helt vidunderlig mål, sier Solskjær, tydelig fornøyd med endringene han valgte å gjøre.

Hyller Mata: – Fantastisk menneske

Matas vinnermål, en vakker chip over keeperen etter en hurtig kontring, kom i det 67. minutt og sendte United til fjerde runde i FA-cupen, der de skal møte Watford eller Tranmere Rovers.

– Det var herlig timing på løpet hans. Jeg var litt redd for at det var offside, men noen ganger fungerer hjernen raskere enn føttene, sier Solskjær om situasjonen der Anthony Martial serverte Mata alene med keeper.

Etter å ha fått svært lite spilletid denne sesongen, har Mata hevdet seg som en viktig brikke i de siste to kampene. Lørdag briljerte han med to målgivende pasninger i 4–0-seieren over Norwich – så sendte han United videre i FA-cupen.

– Mata scorer mål, skaper målsjanser, gir oss rytme, finner rom, og han er et helt fantastisk menneske å ha i garderoben. Han klager aldri. Selvfølgelig er han ikke fornøyd når han ikke spiller, men han åpner ikke døren min og klager, og stjeler energi fra alle sammen. Han er fantastisk på trening hver eneste dag, sier Solskjær.

Han sier at 31-åringen er en av troppens få erfarne spillere, og at rutinen hans er svært verdifull for det unge United-laget.

– De har opplevd opp- og nedturer og hjelper ungguttene gjennom denne sesongen.

