OPPRYKK: Damion Lowe feirer Start-opprykket etter at Start slo Lillestrøm på bortemål i kvaliken. Innfelt er boten gitt til en Start-supporter. Foto: NTB SCANPIX (Innfelt: PRIVAT)

Nekter å godta banestorme-bot – har hyret advokat

Start-supporteren som har fått 13.000 kroner i banestormer-bot etter opprykkskampen mot Lillestrøm, vil ikke etterkomme forelegget uten videre. Han har hyret advokat og er forberedt på å ta saken til retten.

Supporteren som ønsker å være anonym, henviser til advokat Anders Hansson for en kommentar om at han ikke ønsker å betale de 13.000 kronene som forelegget lyder på.

Bakgrunn: Sterke reaksjoner på banestorming-bøter

– Han har ikke godtatt boten, så for oss blir det å se om politiet ønsker å ta saken til retten. Da vil jeg, på vegne av min klient, argumentere for at dette ikke er en ordensforstyrrelse eller en utilbørlig atferd. Det er forskjell på å stoppe spillet enn å spontant feire 4-3-målet nede ved hjørneflagget, sier Hansson.

– Skulle man likevel komme frem til at det er en ordensforstyrrelse, handler det om at reaksjonen skal være forholdsmessig. 13.000 kroner er voldsomt høyt sammenlignet med bøtenivået for øvrig, som drikking eller urinering på offentlig sted, og som vi anser som langt mer alvorlig enn dette, sier advokaten, som er tilknyttet Sørlandsadvokatene DA.

BOTEN: Slik ser forelegget Start-supporteren mottok etter å ha forsøkt å storme banen under opprykkskampen mot Lillestrøm. Foto: PRIVAT

Politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss i Øst politidistrikt svarer følgende etter å ha lest uttalelsene til advokat Anders Hansson:

– Jeg kan fortsatt ikke kommentere det spesifikke forelegget. Dersom vedkommende ikke ønsker å vedta et forelegg, må man formidle dette til politiet. Saken vil deretter oversendes tingretten for behandling i henhold til vanlig praksis.

Politiet har tidligere forsvart størrelsen på bøtene som er gitt ut.

– Politiet ser en vekst i straffbare handlinger under fotballkamper. Dette gir et behov for å ilegge merkbare reaksjoner overfor dem som er involvert. Høye forelegg, og summen som er i dette forelegget, er effektivt virkemiddel, sa politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss til VG for få dager siden.

– Hva slags hendelser har dere sett vekst i?

– Det er flere ting, og den bestemmelsen i loven omfatter ganske mye. Det er ikke bare voldshendelser som kan falle under ordensforstyrrelse, men også aggressiv oppførsel under fotballkamper, der barn og andre er til stede, faller inn under denne bestemmelsen, påpekte Steenfeldt-Foss.

Tilbake til advokaten til Start-supporteren og hans advokat:

– Har du forståelse for de allmennpreventive hensynene som politiet begrunner størrelsen med?

– Jeg har forståelse for at det er allmennpreventive hensyn som trer inn, men man må også vise skjønn i hver enkelt sak. Her ble ikke spillet forstyrret. Det var allerede stanset på grunn av et mål, og det var det min klient og en rekke andre feiret. Politiet skal slå ned på banestorming og forstyrrelse av spillet. Det er hensynet for å bøtelegge, og derfor mener vi behovet ikke slår inn i denne saken, svarer Anders Hansson.

Publisert: 10.02.20 kl. 11:24

