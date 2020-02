BLE ANGREPET: Ed Woodwards hus ble angrepet av rasende supportere. Her sammen med Manchester United-legenden Sir Alex Ferguson før en kamp mot PSG i 2019. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Manchester United klager inn The Sun etter Woodward-angrep

Manchester United har lagt inn en formell klage på The Sun etter at huset til klubbens direktør Ed Woodward ble angrepet.

Begrunnelsen er at Manchester United tror The Sun visste om angrepet på forhånd – og at de hadde journalist og fotograf til stede.

– Klubben tror avisen The Sun hadde mottatt informasjon i forkant av angrepet, som hadde hensikt å ødelegge og skade, og at en journalist var til stede da angrepet ble utført. Kvaliteten på bildene sammen med artikkelen indikerer også at en fotograf var til stede, heter det i en pressemelding fra Manchester United.

Det var 29. januar at Ed Woodwards hus i Cheshire ble angrepet med bluss og hatefulle ytringer. Videoer på sosiale medier viste klipp av Manchester United-fans kledd i finlandshetter.

Klubben gikk ut og fordømte angrepet, som fant sted da Ed Woodward ikke var hjemme. Det var heller ikke hans kone eller to døtre.

Nå har Manchester United klaget The Sun inn til IPSO (Independent Press Standards Organisation), som er Englands svar på PFU (Pressens Faglige Utvalg) i Norge.

– Journalisten utførte ikke sin alminnelige plikt som et ansvarlig medlem av samfunnet om å melde inn om en kommende kriminell handling og dermed avverge fare og skade. Med sin tilstedeværelse både oppfordret og belønnet journalisten de kriminelle.

– Vi mener at dette var et klart brud på regelverket til IPSO og etikk blant journalister.

Videre legger Manchester United i pressemeldingen til at de ikke tok lett på avgjørelsen om å legge inn en formell klage, og at de venter i spenning på saksbehandlingen.

– Alle som blir funnet skyldig i en kriminell handling, eller i forbudt ferdsel på denne eiendommen, vil bli utestengt på livstid av klubben og kan bli rettsforfulgt. Fans som ytrer meningene sine, er en ting, men kriminell skade og forsøk på å sette liv i fare, er noe annet. Det er simpelthen ingen unnskyldning for dette, uttalte Manchester United etter angrepet i januar.

The Telegraph skrev tidligere at det var en gruppe kalt «Men in Black» som skal ha stått bak angrepet på Ed Woodwards hus. Den samme gruppen skal tidligere ha angrepet huset til Wayne Rooney, og skal også ha konfrontert Rio Ferdinand og David Beckham tidligere.

Fredag publiserte avisen Daily Mirror et intervju med West Ham-eier David Gold som uttalte seg om angrepet, og ga sin støtte til Woodward.

– Jeg kjenner meg igjen i det Ed har opplevd. Det har skjedd meg fire eller fem ganger, sier Gold.

Angrepet mot Ed Woodward skal ha vært en reaksjon fra supportere etter det sportslige trøbbelet til Manchester United, som har slitt siden Sir Alex Ferguson ga seg som Manchester United-manager i 2013.

Dette er for øvrig ikke første gang The Sun er innblandet i kontroverser. De har lenge vært hatet og boikottet på Merseyside etter deres dekning av Hillsborough-tragedien i 1989.

Publisert: 07.02.20 kl. 18:48

