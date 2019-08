NY HVERDAG: Ingrid Syrstad Engen (nr. 14 i midten) jubler etter å ha avgjort VM-åttedelsfinalen på straffekonk mot Australia. Nå er hun på plass i Tyskland. Fra venstre: Synne Skinnes Hansen, Ingrid Moe Wold, Engen, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingrid Syrstad Engen ble utladet: – Spesielt på sosiale medier var det veldig mye

Ingrid Syrstad Engen (21) fikk kjenne at et fotball-VM er noe helt spesielt. Nå prøver midtbaneprofilen å spille seg inn på laget i tyske Wolfsburg.

– Den første uken etter VM var jeg helt utladet. Man merker det ikke så mye underveis, men etterpå kjenner man at det tar på veldig psykisk og fysisk, sier Engen til VG.

27. juni røyk Norge ut av VM-kvartfinalen mot England. Fem dager tidligere avgjorde Engen åttedelsfinalen mot Australia med sitt mål i straffekonken. Hun fikk også kjenne på følelsene etter tapet mot Frankrike, da trønderen lagde straffe imot.

De første to ukene etter VM, hennes første store mesterskap, koblet Engen av.

– Det ble mye trøkk. Noe jeg aldri har opplevd før. Det var virkelig en ny opplevelse. Spesielt på sosiale medier var det veldig mye, så man må være smart på hvor mye man bruker det og hva man får med seg, sier Engen.

Hun gikk fra å ha rundt 20.000 følgere på Instagram før VM til å nå ha nesten 48.000. Kun Ada Hegerberg (310.000), Andrine Hegerberg (65.300) og Caroline Graham Hansen (49.000) har flere av kvinnelige fotballspillere fra Norge.

Tysk hverdag

For et par uker tilbake flyttet Engen til tyske Wolfsburg. LSK Kvinner er byttet ut med laget som har vært i fire Champions League-finaler siden 2013. Wolfsburg har også blitt tyske mestere de siste tre sesongene.

– Det er et tøffere opplegg her enn jeg har vært med på før. Det er et veldig høyt fysisk krav. Alle spillerne her har veldig god fysikk. Men det er derfor jeg har kommet hit, sier Wolfsburg nye nummer 15.

Spillernes fysiske kapasitet ble nøye testet første dag, og umiddelbart fikk hun et eget treningsopplegg.

– Det har gått greit, men jeg har følt meg ekstra sliten. Når man gjør andre ting enn man pleier, er det uvant for kroppen. De pusher på enda hardere og det er ofte to treninger på dagen. Selv om det er mye intensitet på første økt, kan det være løping på økt to.

– Ekstremt bra nivå

Den tidligere Trondheims-Ørn-spilleren sier det er stor konkurranse om plassen på midtbanen.

– Men det er mange kamper, så jeg tror jeg har sjanse til å spille mye og det er selvsagt det jeg ønsker. Jeg planlegger å være tålmodig. Sånn er det i en av verdens beste klubber. Det er et ekstremt bra nivå.

Selv om Caroline Graham Hansen forlot Wolfsburg før Syrstad Engen var på plass, har klubben fortsatt en av verdens beste spillere: Danske Pernille Harder.

– Man ser med en gang at det er en veldig god spiller. På den første økten slo jeg noen innlegg til Harder, og alt gikk i mål. Det var vilt. Jeg gleder meg til å spille mer med henne, forteller Engen, som hadde tysk som språk på skolen. Nå utvikler hun tysken med skoletimer ved siden av fotballen.

PS! Også Kristine Minde spiller for Wolfsburg. Laget serieåpner mot Sand 18. august.

Publisert: 02.08.19 kl. 07:55