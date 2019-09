Ba etter Lukaku-saken: Oppfordrer svarte spillere til å forlate Serie A

Demba Ba (34) oppfordrer på sin Twitter-profil alle svarte spillere til å forlate den italienske Serie A - etter at Romelu Lukaku (26) ble utsatt for rasistiske tilrop i sin andre kamp for Inter.

Det var i kampen mot Cagliari for en uke siden den tidligere Manchester United-spilleren ble utsatt for rasistiske lyder da han skulle ta et straffespark.

Siden har Inters fans i et brev til Lukaku skrevet at Cagliari-supporternes lyder ikke var fornærmende, men derimot uttrykk for respekt, og at dette skulle være ganske normalt i Italia.

– I Italia bruker vi noen «metoder» som bare er for å hjelpe vår eget lag og forsøke å gjøre våre motstandere nervøs - ikke på grunn av rasisme, men for å komme inn i hodet på dem, heter det blant annet.

Brevet har fått Demba Ba – kjent fra blant annet West Ham, Newcastle og Chelsea – og med fartstid i fransk, belgisk, tysk og kinesisk fotball til å reagere.

– Dette (brevet) er årsaken til at jeg bestemte meg for ikke å spille i Italia da jeg kunne. Jeg skulle ønske at alle de svarte spillerne skulle komme seg ut av denne ligaen! Det vil sikkert ikke stoppe deres dumhet og hat, men i det minste vil de ikke påvirke andre raser, heter det i tweeten.

Demba Ba spiller nå i tyrkiske Istanbul Basaksehir. Han har aldri spilt for noen italiensk klubb. Ba er født i Frankrike, men valgte å spille for Senegal.

Cagliari var tidligere i år innblandet i en sak om rasisme mot den daværende Juventus-angriperen Moise Kean. Sardinia-klubben ble imidlertid ikke straffet i den saken.

Publisert: 08.09.19 kl. 13:48

