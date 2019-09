POPULÆRE: Den norske Chelsea-trioen Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir ser her ut til å «dabbe» før avspark mot Tottenham. De kunne også smile for seier foran nesten 25.000 tilskuere etter kampen. Foto: Harriet Lander – Chelsea FC / Chelsea FC

Landslagslegender jubler for gjennombrudd: – Utrolig kult

Over 30.000 tilskuere på kvinnekamp i England og direktesendte oppgjør på norsk TV får de tidligere landslagsveteranene Solveig Gulbrandsen (38) og Ingvild Stensland (38) til å smile.

Lørdag så 31.000 tilskuere Manchester City slå Aurora Mikalsens (på benken) Manchester United 1–0 i serieåpningen i England.

Blant dem som så kampen var manager for Uniteds herrelag, Ole Gunnar Solskjær. Han fikk se dette fantastiske målet:

Dagen etter vant Chelsea, med Guro Reiten (spilte hele kampen), Maren Mjelde (spilte hele kampen) og Maria Thorisdottir (på benken), Tottenham 1–0 foran over 24.500 på Stamford Bridge. I forkant av kampen hadde Chelsea gitt bort 40.000 billetter.

Begge oppgjørene ble sendt på Viasat, som skal vise minst 50 kamper fra den engelske toppdivisjonen og opp til 60 kamper fra «Frauen-Bundesliga» i Tyskland denne sesongen.

– Det er utrolig kult. Det viser hvor mange steg som har blitt tatt de siste årene bare. Det er rett og slett litt stort at det har fått et slikt gjennombrudd, sier Gulbrandsen til VG.

Tidligere har det vært tilnærmet «umulig» å se utenlandske kamper mellom kvinnelag på TV.

– Det er et lite gjennombrudd og det er helt fantastisk at hele Norge kan få se kvinnefotball på TV, ikke bare landslag, men også klubbfotball. Publikumstallene på disse kampene, samt også kamper i Italia og Spania tidligere, er veldig bra, sier Stensland.

Gulbrandsen hadde ikke hadde sett for seg noe lignende for kort tid tilbake.

– Jeg hadde nok vært skeptisk. Hadde du spurt meg for fem år siden hadde jeg sagt blankt nei. De to siste årene har det skjedd mye. England har for eksempel satset veldig, sier Gulbrandsen.

Kristine Leine spilte hele kampen, mens Amalie Eikeland fikk over halvtimen for Reading som slo Liverpool 1–0 borte søndag. Cecillie Redisch Kvamme kom inn de siste 18 minuttene da West Ham tapte derbyet mot regjerende mester Arsenal 1–2.

I sin Barcelona-debut markerte Caroline Graham Hansen seg med scoring og assist lørdag:

Samme kveld scoret Ada Hegerberg hat-trick i Lyons 8–3-seier over Reims – også denne kampen var å se på Viasat:

– Det er jo stort. Nå har vi ganske mange som hevder seg på det aller høyeste nivået. Det er veldig bra. Det som er viktig er at disse er så gode rollemodeller at flere jenter i Norge vil satse på fotball, sier Gulbrandsen.

– Vi har hatt norske spillere ute i mange år, men nå har kvinnefotballen fått et løft. Det er veldig kult for alle interesserte. Ikke minst for den yngre generasjonen som får et tettere forhold til hva som skjer i utlandet. Det tror jeg er veldig positivt for rekrutteringen, sier Stensland.

– Jeg skulle ønske jeg var litt yngre selv, så jeg kunne vært med på dette, legger sørlendingen til.

