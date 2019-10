JEVNT: Svært jevnt mellom Jonathan Lindseth Sarpsborg og Mjøndalen – her ved William Sell – i kveld. Foto: Terje Bendiksby

Gjett hvordan det endte mellom uavgjortspesialistene

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Sarpsborg 08 0–0) Begge lag hadde trengt tre poeng, men både Mjøndalen og Sarpsborg spilte med lavrisiko og er skrev under på at de er eliteseriens uavgjortspesialister.

Gaute Vettis suser fra 25 meter var det store høydepunktet på Consto Arena. Sarpsborgs midtbanespiller traff krysstangen og var noen centimeter fra å frelse Sarpsborg fra et nytt uavgjort resultat.

Men det endte med uavgjort nummer 13 for Sarpsborg og nummer 12 for Mjøndalen. Et resultat til å leve med for begge kubber selv om det ene poenget selvsagt ikke hjelper dem ut av noen som helst i nedrykksstriden.

Bunnkampen var ikke veldig underholdende: To lag på lavrisiko, null mål, null grader, 2273 tilskuere på en byggeplass, seks målsjanser, og veldig mange feilpasninger.

Men det var massevis av nerve. Mye tyder på at nervene kommer til å fortsette i fire kamper til for Mjøndalen og Sarpsborg.

1. omgang inneholdt ingen store høydepunkter. Stillingskrig mellom to lag som ikke var villige til å risikere særlig mye.

To headinger var den største beholdningen. Både Sarpsborgs Kyle Lafferty og Mjøndalens Quint Jansen kunne ha scoret. Men Laffertry satte ballen utenfor og Nklas Gunnarssoin stoppet forsøket fra Jansen.

