Gauseth etter 0–0 igjen: – To veldig feige lag

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Sarpsborg 08 0–0) Begge lag hadde trengt tre poeng, men både Mjøndalen og Sarpsborg spilte med lavrisiko og er skrev under på at de er eliteseriens uavgjortspesialister.

– To veldig feige lag. Begge var forferdelig redd for å tape. Mye mer enn de hadde lyst til å vinne, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth etter at begge lag spilte på lavrisiko. Det var null mål, null grader, 2273 tilskuere på en byggeplass, seks målsjanser, og veldig mange feilpasninger på Consto Arena.

– Vi er veldig forsiktig. Vi skal i alle fall ikke gjøre noe feil og for å få sjanser må du være villig til å gjøre feil, sier Gauseth etter en for egen del sjanseløs kamp.

Gaute Vettis suser fra 25 meter var det store høydepunktet på Consto Arena. Sarpsborgs midtbanespiller traff krysstangen og var noen centimeter fra å frelse Sarpsborg fra et nytt uavgjort resultat.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen refererer til den sjansen og sier:

– Vi var ikke i modus for å gamble. Et tap i dag ville vært katastrofe.

Men det endte med uavgjort nummer 13 for Sarpsborg og nummer 12 for Mjøndalen. Et resultat til å leve med for begge kubber selv om det ene poenget selvsagt ikke hjelper dem ut av noen som helst i nedrykksstriden.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er helt enig i at det ble en forestilling preget av feige løsninger.

– Det blir jo det, medgir han og understreker at han også selv har ansvar for at også Sarpsborg-spillerne valgte svært lite vågalt.

– Vi har ikke tapt på syv kamper. Men det er blitt for mange uavgjort. 13. Det er helt sprøtt, sier Sarpsborg-treneren og er helt klar på at det trengs to seire på de fire siste kampene for å være sikker. Østfoldingene møter Tromsø (h), Kristiansund (b), Haugesund (h) og Lillestrøm (b) i avslutningen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen har ikke opplevd seier på syv kamper. Den siste kom mot Brann 18. august. Den siste uka har de brunkledde spilt 0–0 mot både Bodø/Glimt og Sarpsborg.

– Vi vet at vi har et program som kan gi oss seire, sier Hansen foran møtene med Odd (b), Ranheim (h), Stabæk (b) og Vålerenga (h).

1. omgang i Mjøndalen inneholdt ingen store høydepunkter. Det var ren stillingskrig mellom to lag som ikke var villige til å risikere noe.

To headinger var den største beholdningen. Både Sarpsborgs Kyle Lafferty og Mjøndalens Quint Jansen kunne ha scoret. Men Laffertry satte ballen utenfor og Niklas Gunnarsson stoppet forsøket fra Jansen.

Begge lag leverte oppskriften på spille 0–0. Og slik fortsatte det i 45 minutter til.

– Det er vel fordi vi ikke er desperate ennå, tror Christian Gauseth.

