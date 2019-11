HAR EM-SJANSE: Kristoffer Ajer, Joshua King, Sander Berge og Tore Reginiussen trente på Malta før mandagens siste kvalifiseringskamp. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

England blir motstander hvis Norge kommer til EM

ATTARD (VG) 30. november trekkes neste sommers EM-grupper, men det er allerede klart at Norge får England som en av motstanderne hvis Lars Lagerbäcks gutter vinner playoffen i mars.

– Vi har vært heldige, forteller Norges landslagssjef på en pressekonferanse her på Malta.

Mandagens avsluttende EM-kvalifiseringskamp på nasjonalarenaen i Attard betyr ingenting resultatmessig, men oppgjøret blir en del av forberedelsene til det som venter i mars.

Da kommer Serbia til Ullevaal for å spille playoff-semifinale. Vinner Norge den matchen, venter en motstander som fortsatt ikke er avklart i finalen. 22. november trekkes hvilket av lagene som får fordelen av å spille hjemme i den siste og avgjørende kampen.

England på Wembley ligger i potten

De norske gutta sikret seg den ekstra kvalifiseringssjansen ved å vinne deres tidligere spilte Nations League-gruppe.

Som Dagbladet-kommentator Morten Pedersen var først til å omtale i Norge, blir vinneren av den kommende playoffen plassert i EM-gruppe med blant andre England.

Den enkle grunnen til at det kan fastslås allerede nå, skyldes Det internasjonale fotballforbundets (UEFA) oppsett for mesterskapet.

FULGTE MED: Lagerbäck ledet det norske laget under den siste treningen før Malta-kampen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Derfor England

Dette er den mer kompliserte forklaringen:

EM skal arrangeres i 12 europeiske byer. Alle kvalifiserte vertsnasjoner skal spille minst to kamper i eget land. To og to byer er allerede paret sammen av UEFA. Et av de parene er London og skotske Glasgow. England, som kvalifiserte seg til EM på torsdag, skal spille alle sine tre gruppekamper på Wembley.

Hvis Skottland klarer å kvalifisere seg til EM, får de to kamper hjemme i Glasgow og, på grunn av paringen med London, én match mot England på Wembley.

Hvis både Norge og Skottland vinner sine respektive semifinaler i playoffen for Nations Leagues seedingnivå tre, møtes de i finalen. Hvis det norske landslaget kommer seirende ut av det eventuelle oppgjøret, betyr det at det blir to kamper i Skottland og én i England for Norge under neste sommers europamesterskap.

SKAL SPILLE PÅ WEMBLEY: England spikret EM-plassen med seieren over Montenegro på torsdag. Neste sommer kan det bli match mot Norge i London. Foto: EPA

– En fordel

Det synes Norges landslagssjef er greit å vite allerede nå.

– Det er en fordel for oss. Det gjør at vi kan detaljplanlegge, noe man vanligvis gjør ett år i forveien, når man vet hvilket land det er i, sier Lagerbäck.

Han er samtidig kritisk til at UEFA har valgt å spre EM utover Europa, i stedet for å la ett eller to land arrangere det.

– Jeg syns det er et dårligere alternativ. Det blir også vanskeligere for fansen, som jeg syns vi skal prioritere. Så jeg syns det er mindre bra, sier Lagerbäck.

KAN FÅ SPILLE PÅ «HJEMMEBANE» UNDER EM: Joshua King har bodd i England siden han var 16 år. Her er landslagsspissen på Malta. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Mandagens oppgjør mot Malta blir også det siste de norske gutta spiller sammen før playoffen i mars. Det er fordi det ikke er noen internasjonale datoer i mellomtiden, noe både Lagerbäck og midtbanedirigent Sander Berge helst ville hatt.

– Det er veldig lenge til samlingen i mars. Det handler om å ha gode prestasjoner i løpet av året, slik at du ikke starter på «scratch» hver gang. Derfor er vi også opptatt av å ha to gode kamper som vi kan ta med oss i analysen inn mot Serbia-kampen og ikke minst bygger videre på de prestasjonene, forteller Berge, med 4–0-seieren over Færøyene i tankene.

– Vi skulle jo selvfølgelig ønsket å spille mer sammen og hatt flere samlinger, men vi får ikke gjort noe med det. Vi får bare konsentrere oss om å spille best mulig sammen, sier 21-åringen.

Avspark på Malta er klokken 20.45 mandag kveld. Matchen vises på TV 2.

