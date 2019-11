Norge tapte - veien til EM ble lenger: - Ble kaotisk

DRAMMEN (VG) (Norge U21-Portugal U21 2–3) Allerede etter 102 sekunder i regnværet på Marienlyst fikk Norge seg en kalddusj mot Portugal. Det skulle komme et par til.

Etter passivt forsvarsarbeid fikk Fabio Viera tid og rom til å sende Portugal i føringen med et skudd.

Det norske forsvaret var ikke til å stole på i starten, for 18 minutter senere kom det nok et «enkelt» mål fra portugiserne. Rafael Leão lurte offsidefellen, kom seg ned til dødlinjen og serverte Jota som sto alene foran mål.

Der og da så det helsvart ut for Norge i den viktige EM-kvalifiseringskampen. Så presterte Portugals kaptein Diogo Queirós å pådra seg to gule kort i løpet av seks minutter.

Han ble utvist allerede i 29. minutt. Norge klarte ikke å utnytte at de var 11 mot 10. Leo Østigård ble flyttet opp som spiss fra midtstopperplassen. Men i stedet for å få en scoring var det Portugal som var nærmest.

Norge ble faktisk reddet av keeper Kristoffer Klaesson før timen var spilt. Da klarte han å slå et skudd i tverrliggeren.

Og det skulle bli verre.

I 79. minutt var Ulrik Fredriksen for sen å ta ut Fábio Vieira som fikk heade inn portugisernes tredje mål.

Thorstvedt-mål igjen

Norge fikk et straffespark i 82. minutt da Aron Dønnum ble felt. Kristian Thorstvedt, som scoret begge målene i 2–1-seieren mot Kypros i forrige uke, ordnet reduseringen.

I 90. minutt ble Jørgen Larsen servert av Dønnum og innbytteren reduserte til 2–3, men nærmere kom ikke Norge.

– Det ble en kaotisk kamp. Vi gikk ut for å sjokkere Portugal så fikk vi en veldig tidlig scoring i mot. At det ble så mange justeringer og at vi manglet strukturen etter hvert, det er mitt ansvar. Det var et forsøk på å få det trykket som vi ønsket, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Veien til EM i Ungarn og Slovenia ble lenger i kveld, for nå har Portugal to poeng mer enn Norge med én kamp mindre spilt. Nederland er suveren i denne gruppen, og det er bare vinneren som går direkte til EM-sluttspillet.

Den beste toeren i de ni gruppene får også EM-billett, og så skal de åtte toerne spille playoff om de fire siste EM-plassene. Norge er nummer tre i sin gruppe.

– Det blir vrient å komme seg til EM, men vi har mye å spille om. Dette handler om veien videre og rankinger, så det er ikke slik at vi legger oss ned og er ferdige. Vi hadde en god sjanse i dag som vi ikke klarte å benytte oss av, sier Smerud.

– Det er ikke helt over, mener Emil Bohinen som ikke har gitt opp EM.

- Vi har noen kamper igjen, både Nederland og Portugal, og da få vi prøve å snu det til noe positivt. Vi kan ikke gå inn i de neste samlingene å tenke at det er over, sier Stabæk-spilleren.

