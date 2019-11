KVARTETT: Aron Einar Gunnarsson, Island, Emil Forsberg, Sverige, Christian Eriksen, Danmark og Teemu Pukki, Finland har alle stadig muligheten til å komme til EM-sluttspillet i 2020. Foto: NTB Scanpix

Slik kan hele Norden komme til EM

Med maksimal flyt kan alle de fem nordiske landene kvalifisere seg for fotball-EM i 2020.

Ingen av dem er klare foreløpig, men avslutningen av EM-kvaliken de nærmeste dagene og Nations League- playoff til våren kan føre alle til sluttspillet.

Finland er bortimot sikre, Sverige og Danmark har gode muligheter, Island må ha maksimal tur for å klare det - mens Norge får en gyllen sjanse til å kvalifisere seg gjennom Nations League.

Med 24 lag i EM 2020, er det bortimot halvparten av landene som klarer det. Likevel ville det være oppsiktsvekkende om hele Norden skulle kvalifisere seg.

Her er ståa for de nordiske landene:

* Finland

Anført av Teemu Pukki (syv av totalt 12 mål) har Finland imponert stort i kvaliken. Seier over Liechtenstein fredag er nok til å sikre billetten. Mandag har de bortekamp mot Hellas, som ikke har noe mer å spille for. Italia er forlengst puljevinner.

Stillingen: Italia 24, Finland 15, Armenia 10, Bosnia-Hercegovina 10, Hellas 8, Liechtenstein 2.

* Danmark

Ett fattig poeng skiller Irland, Danmark og Sveits på toppen. Alt tyder på at Danmarks kamp i Dublin mandag blir avgjørende. Før det skal Åge Hareides menn slå Gibraltar fredag. Sveits har det enkleste gjenstående programmet: Georgia (h) og Gibraltar (b).

Stillingen: Irland 12, Danmark 12, Sveits 11, Georgia 8, Gibraltar 0.

les også Hareide på oppsigelse nekter stadig å tape: – Var dette jeg sa om unødig støy

* Island

Erik Hamréns menn må vinne mot Tyrkia torsdag om de fortsatt skal være med i jakten på EM-plass. Det er ingen trøbbel med «attityden», men det blir tøft i Istanbul. Tyrkia har bare ett tap i kvalifiseringen - men det kom nettopp mot Island (i Reykjavik i juni da midtstopper Ragnar Sigurdsson scoret to ganger). -Island møter Moldova søndag.

Stillingen: Tyrkia 19, Frankrike 19, Island 15, Albania 12, Andorra 3, Moldova 3.

* Sverige

Spiller altså i Norges gruppe, og tilsynelatende står 2. plassen mellom svenskene og Romania (med en teoretisk mulighet for at Norge kan klare det). Romania og Sverige møtes i Bucuresti fredag. Sveriges store håp ligger i at Romania skal møte Spania i Madrid mandag.

Stillingen: Spania, 20, Sverige 15, Romania 14, Norge 11, Færøyene 3, Malta 3.

* Norge

Norge vant sin Nations League-gruppe og skal derfor spille playoff i mars. I øyeblikket ligger det an til semifinale mot Serbia og deretter finale mot vinneren av den andre semifinalen. Bare vinneren av dette playoff går til EM.

PS: Færøyene spiller i gruppen til Sverige og Norge og er forlengst utslått.

les også Lagerbäck tror kvalikhåpet er ute: – Antar at det er kjørt

VGs tips: Romania - Sverige borteseier

Avgjørende kamp om 2.plassen i gruppe F ettersom Romania står med 14 poeng og Sverige har 15 poeng. Hjemmelaget må således ta minst ett poeng her for å henge med. Hadde føringen til 92. spilleminutt hjemme mot Norge sist (1–1).

Sverige var på vei mot en stor seier hjemme mot Spania sist, men innbytter Rodrigo sendte spanjolene til EM og ødela festen for svenskene på overtid (1–1).

En svensk seier fredag kveld sikrer EM-billetten. Det at de har alt i egne hender er en trygghet så sent i kvaliken. For det var noe med innsatsen etter de første 20–25 minuttene mot Spania som var så bra. En solid kollektiv innsats som jo er Sveriges varemerke under landslagssjef Janne Andersson.

Borteoddsen er 2,40, spillestopp er fredag aften kl. 20.40 og TV2 Sport 1 sender kampen.

Publisert: 13.11.19 kl. 09:49

