Bildene Solskjær ikke ville se: Nøkkelspiller ut på båre etter kampslutt

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Brighton 3–1) Ole Gunnar Solskjær (46) trodde nok han hadde kommet seg gjennom Brighton-kampen uten bekymringer. Så kom smellen han hadde fryktet.

Det siste som skjedde i 3–1-kampen på Old Trafford, var at den unge midtbanegeneralen Scott McTominay tråkket stygt over. Han er en av Solskjærs mest betrodde menn og har blitt kåret til månedens spiller i Manchester United to ganger på rad.

Han ble liggende og vri seg i store smerter, men klarte etter hvert å hinke av banen med hjelp av to personer fra Uniteds medisinske apparat.

McTominay la seg like ved sidelinjen, foran en tydelig bekymret Solskjær, og bildene etter kampslutt var enda mer dramatiske enn det som ble vist på TV: 22-åringen ble lagt på en båre og fraktet inn i spillertunnelen etter kampslutt, til stående applaus fra beundrende og bekymrede Manchester United-fans.

Det var kjent i forkant av kampen at skotten slet med ankelen sin. Han forlot banen et kvarter før slutt i torsdagens kamp mot Partizan på grunn av en ankelskade, og Solskjær innrømmet i ettertid at det «så ikke bra ut». Likevel var han, til overaskelse for mange, tilbake i startoppstillingen under tre døgn senere.

– Det var nære på, men han er tøff og har lyst til å spille videre, så vi får se hvor lenge han varer, sier Solskjær, som brukte sine tre bytter på andre spillere enn McTominay.

Det angrer han nok på nå. Fra før mangler Solskjær sin største midtbanestjerne, Paul Pogba, som på grunn av en ankelskade vil være ute til desember.

