TØFFE UKER: Manchester United skal gjennom syv kamper de neste 22 dagene. Her er Ole Gunnar Solskjær under 1–1-kampen mot Southampton for to uker siden. Foto: Hannah Mckay / X03696

Kommentar

Nå vil han bli gransket mer enn noen gang

Bare fire kamper er spilt, mange mener allerede veldig mye om Manchester Uniteds «under middels» sesongstart, og det passer dårlig at Ole Gunnar Solskjær må melde om betydelige skadeproblemer.

Nå nettopp







De neste tre ukene skal hans lag gjennom mye.

Bare én kamp er tapt, problemet er at bare én er vunnet også. Solskjær har rett i at United hadde fortjent mer etter spill og sjanser og missede straffer, men to poeng til sammen mot Wolverhampton, Crystal Palace og Southampton holder ikke.

Må manageren fortsette å snakke slik, vil han høres sutrete ut til slutt. Manchester United skal ikke være avhengig av å unnskylde seg med mange sjanser og «vi spilte best» mot slike motstandere. Det skulle nesten bare mangle. United skal skape nok sjanser til at noen kan misbrukes.

les også Solskjær bekrefter skadekrise: – Må et mirakel til

Lørdag ettermiddag venter uberegnelige Leicester, starten på en tøff treukersperiode: Frem til og med søndag 6. oktober, 22 dager, skal Manchester United spille syv kamper, altså omtrent én hver tredje dag.

UTE: Paul Pogba blir ikke klar til møtet med Leicester. Det er uklart hvor lenge han er borte. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Før landslagspausen i oktober venter ligamøter med Leicester og Arsenal hjemme, West Ham og Newcastle borte, i Europa League er det Astana hjemme og AZ Alkmaar borte, mens det neppe blir toppet lag mot Rochdale hjemme i ligacupen.

Alt Solskjær gjør i disse kampene, vil granskes, nesten mer enn noen gang, og han skal uansett få testet en stall mange mener er altfor tynn og ung. Kanskje får han bevist at den er god nok, kanskje må han innse det motsatte.

Paul Pogba er borte med ankeltrøbbel. Man kan si mye om franskmannen, at han ønsker seg til Real Madrid, at han kan forsvinne i kamper, at han rapper en straffe fra Marcus Rashford. Men Pogba er en av få som kan løfte United alene, som den fantastiske pasningen til Marcus Rashford mot Chelsea, som straffen han skaffet mot Wolverhampton.

les også Wenger avskriver Solskjærs United: – Ikke modne nok

United kan selvsagt kjempe seg til poeng uten Pogba, men i lengden vil hans briljante øyeblikk trenges. Når Pogba er tilbake må Solskjær også vurdere om det er smart å legge franskmannen som en av to defensive på midtbanen, sammen med Scott McTominay, eller om et lag som sliter med å produsere mål og målsjanser heller bør ha Pogba i en mer offensiv rolle.

Anthony Martial er også ute. Han hadde en positiv start i sin nye spissrolle, og nå må Marcus Rashford ta tak. Den engelske landslagsmannen er snart 22 år og strålende på sitt beste, men er litt for sjelden det.

les også United er nødt til å ha en større plan

Venstreback Luke Shaw mangler, erstatteren Ashley Young gir maks uansett hvor han plasseres, men er ingen venstreback i et topplag i Premier League. Høyreback Aaron Wan-Bissaka og formsvake Jesse Lingard er småskadede og usikre, det siste har også Victor Lindelöf vært i de fire første kampene, og han imponerte heller ikke mot Norge.

Svensken ser litt redd ut med ballen i beina, i tillegg har han tapt to avgjørende hodedueller, selv om det skal sies at det er flere grunner til at det ble scoring av disse.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Keeper David De Geas uavklarte kontraktsituasjon er heller ikke heldig. Ved hver eneste feil De Gea gjør, og det har vært noen det siste halvåret, kommer spørsmålene: Er han påvirket av den uvisse fremtiden?

I sum har Ole Gunnar Solskjær fått en god del utfordringer allerede, og det blir noen etter det neste landslagsoppholdet også.

Da er første motstander Liverpool på Old Trafford.

PS! Daily Mirror melder lørdag at David De Gea har skrevet under på en ny fireårskontrakt.

Publisert: 14.09.19 kl. 14:16







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 14 – 4 10 15 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 6 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 7 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 8 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 9 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7 – 6 1 5 10 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 11 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 12 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 15 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 15 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 4 0 3 1 4 – 5 -1 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om