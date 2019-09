KAPTEIN: Alexander Tettey bar kapteinsbindet for Norwich i 3–2-seieren over Manchester City. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Kaptein Tettey om City-bragden: – Jeg var litt i sjokk

NORWICH (VG) Tre dager etter et av de mest overraskende resultatene i nyere Premier League-historie er det lite som tyder på at Alexander Tettey (33) har vært med på å skape en fotballsensasjon.

Den norske midtbaneveteranen trasker, iført grå og svart joggedress, rolig inn på kafeen «No 33» midt i Norwich og setter seg ned ved et bord i et hjørne sammen med VG. Han bestiller pannekaker – uten sirup – og får sitte helt i fred.

– Det er rolig. Det hender det kommer fans og kaster seg over deg, men jeg liker det best når det er sånn her, gliser den humørfylte 33-åringen, som etter å ha hatt fri hele mandag og formiddagen tirsdag, gjør seg klar til trening på ettermiddagen.

Han er spent på hvordan hans tyske manager Daniel Farke kommer til å oppsummere lørdagens oppsiktsvekkende 3–2-seier over Manchester City. «World class» er et ord som kommer til å gå igjen, forteller Tettey, som selv er langt mer avmålt når han skal beskrive dramaet som tok hele England på sengen i helgen.

– Jeg var litt i sjokk. Men det er borte nå. Langt, langt borte. Det går fort over når man har vært med så lenge. Det er ingenting som sitter så lenge lenger, sier Tettey.

FROKOST MED VG: Etter en lat tirsdagsmorgen spiste Alexander Tettey en sen frokost på en kafé i sentrum av Norwich. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

– Helt sprøtt

Han flirer når VG viser ham sammenligningen av prisen på startoppstillingene til de to lagene: Norwich sin, som manglet en rekke nøkkelspillere, kostet klubben 6,45 millioner pund – Manchester City måtte ut med 406,1 millioner pund for sine elleve.

To av Norwich-spillerne som startet, er oppfostret i akademiet. To ble hentet gratis. Én er på lån. Faktisk var Tettey, med en prislapp på 1,5 million pund fra Rennes-overgangen i 2012, lagets dyreste spiller sammen med Emiliano Buendía og Marco Stiepermann.

– Alle spillerne deres hver for seg koster jo mer enn hele laget vårt. Det er sånn klubben vil ha det, og det virker som det fungerer. Du finner alltid gode spillere som ikke koster penger, som kan utvikles. Det er sprøtt. Det er helt sprøtt. Men det er måten å gjøre det på, sier Tettey om sammenligningen som har vakt oppsikt og blitt delt i stor skala på sosiale medier.

Så mye kostet lagene Norwich (6,45 millioner pund): Tim Krul – gratis Sam Byram – 750.000 Ibrahim Amadou – lån Ben Godfrey – 1 mill. Jamal Lewis – egenutviklet Kenny McLean – 200.000 Alexander Tettey – 1,5 mill. Emiliano Buendía – 1,5 mill. Marco Stiepermann – 1,5 mill. Todd Cantwell – egenutviklet Teemu Pukki – gratis Manchester City (406,1 millioner pund): Ederson – 34,7 mill. Kyle Walker – 50 mill. Nicolás Otamendi – 33 mill. John Stones – 50 mill. Oleksandr Zinchenko – 3,4 mill. Ilkay Gündogan – 21 mill. Rodri – 62,5 mill. David Silva – 28 mill. Bernardo Silva – 43 mill. Sergio Agüero – 31,5 mill. Raheem Sterling – 49 mill.

– Ingen hadde troen på oss. Til og med spillerne sa: «Huff, i dag må vi være på topp bare for å klare uavgjort, eller for å unngå å bli ydmyket». Og så leder vi en periode 3–1. Mot City. Det er ikke et dårlig lag de stilte med ... og vi hadde ti spillere ute. Jeg har ikke ord, sier nordmannen, tydelig stolt over laget sitt.

Han var en av flere som ble kastet inn i elleveren på grunn av de mange fraværene. Tettey, en av farsfigurene i Norwich-troppen, hadde ikke startet en kamp siden 5. mai og mistet hele sesongoppkjøringen på grunn av en muskelskade.

Fryktløs stil

Men Tettey besto prøven med bravur, sentralt på midten hos et Norwich-lag som har markert seg som et fryktløst og offensivt lag som liker å ha ballen i laget – sjelden vare blant nyopprykkede Premier League-lag, som vanligvis satser på fysikk, godt forsvarsspill og hurtige kontringer i møte med topplagene.

– Sjefen vil heller at vi skal tape mens vi spiller «vår» type fotball, enn at vi skal vinne med en annen type fotball, forklarer Tettey, som flere ganger var med på å spille ball i hatt med Manchester City-stjernene i sekvenser som Norwich tydelig er stolte av på sosiale medier:

Norwich-stilen har resultert i 4–1-tap mot Liverpool, et hederlig 2–3-tap mot Chelsea – og nå en seier over selveste Manchester City og Pep Guardiola, som er et av forbildene til Tetteys manager Daniel Farke.

Men nordmannen er veldig opptatt av at det ikke skal gjøres et for stort nummer ut av seieren over City. At han var kaptein, gjør det heller ikke ekstraordinært, mener han.

– Jeg vil ikke snakke om City-kampen som at jeg har vunnet VM. For folk virker det som at jeg har vunnet VM-gull. Jeg har ikke vunnet VM-gull! Det var en vanlig kamp. Vi spilte mot et godt, godt lag som vi klarte å slå. «That’s it!», for min del. Jeg skjønner at folk er litt hysteriske, men jeg er ikke en helt, sier Alexander Tettey.

