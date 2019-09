IKKE STRAFFESKYTTER: Flere var overrasket over at Ole Gunnar Solskjær (t.v.) ikke førte opp Paul Pogba blant straffeskytterne mot Rochdale. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Solskjær refses etter straffeseier: – Pinlig

MANCHESTER (VG) Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (46) slapp med skrekken mot Rochdale, men slipper ikke unna kritiske beskrivelser i pressen.

– Det var ærlig talt flaut at United trengte straffer (for å slå ut Rochdale), og Solskjærs steinansikt sa alt om det, skriver journalist Jack Gaughan i torsdagens papirutgave av Daily Mail og legger til:

– Det verste av alt er hvor lite overraskende det er.

Etter 1–1 etter ordinær tid scoret Manchester United på fem av fem straffer og tok seg videre i ligacupen, der de skal møte Chelsea på bortebane i neste runde. «Vi er bedre i straffekonk enn i faktiske kamper», sukket Solskjær med et skjevt smil etter kampen, avgjort av hurtigtoget Daniel James på denne måten:

Laget hans står nå med kun seks scorede mål på de syv siste kampene, til tross for at de har spilt hjemmekamper mot blant andre Astana, Crystal Palace og senest Rochdale fra nivå tre i det engelske ligasystemet.

– Presset øker på Ole Gunnar Solskjær, skriver Daily Mirrors United-korrespondent David McDonnell i torsdagens avis.

– Vanskelighetene med å bryte ned League One-laget over 90 minutter skrur opp varmen under føttene på Solskjær, som trengte en overbevisende prestasjon etter helgens sørgelige 2–0-tap mot West Ham, skriver han videre.

Overskriften på baksiden av The Sun er – i kjent stil – av den nådeløse sorten: «Patetisk», skriver avisen om at Manchester United trengte straffer for å slå ut lille Rochdale.

– Dette var nok en dypt bekymrende kveld for Ole Gunnar Solskjær, skriver avisens United-mann Neil Custis.

«LIGACUP-KAOS»: Slik oppsummerer The Sun gårsdagens Manchester United-kamp.

Vanligvis mer nyanserte The Times er heller ikke nådige mot nordmannen og hans lag.

– En smakløs forestilling, skriver journalisten Paul Hirst og fortsetter:

– Rochdale fortjener ære for måten de spilte, men misforstå ikke, dette var en pinlig kveld for United og Solskjær.

De fleste avisene påpeker at Paul Pogba ikke var blant de fem første straffeskytterne til Manchester United, selv om han tidligere har blitt utpekt som én av to ansvarlige for dette, og flere stusser også over at 21 år gamle Axel Tuanzebe ble valgt som kaptein fremfor Pogba, og hva dette betyr for forholdet mellom Solskjær og franskmannen.

