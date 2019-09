Her tar det fyr på Nadderud: – Jeg går gjerne i krigen for spillerne

BÆRUM (VG) (Stabæk-Molde 1–2) Etter 85 minutter ble det full fyr på Nadderud. Molde ville ha rødt kort til Stabæks Oliver Edvardsen. Men det endte i stedet med at Moldes assistenttrener Trond Strande fikk marsjordre.

Innbytter Edvardsen satte full fart og hoppet to-fotet inn mot Moldes Kristoffer Haugen. Molde-benken var på beina som et lyn. Da hadde Molde selv allerede fått Ohi Omoijuanfo utvist. De mente at det samme burde gjelder Edvardsen, som debuterte for Stabæk.

Men det mente ikke dommer Trond Ivar Døvle. Han ga gult kort til Stabæk-spilleren. Døvle sier dette til VG:

– Vurderingen er at han går inn på en hensynsløs måte, men det er ikke noe treffpunkt. Det hadde vært en annen farge om det hadde vært et treffpunkt. Men når det ikke er det, så blir det ikke rødt.

Derimot ble Moldes assistenttrener Trond Strande vist på tribunen etter at tumultene hadde lagt seg.

– Hvorfor?

– Fordi han er for langt inne på banen og fordi han er litt for nær en spiller, sier Døvle.

Han sikter til det som utspant seg mellom Stabæks Hugo Vetlesen og Strande.

Trond Strande er klar på at mener Stabæk-spilleren burde hatt rødt kort.

– Jeg så det på ham at han skulle «ta» vår spiller, slik vi oppfatter det. Jeg mener det er soleklart rødt kort. Om ikke hoveddommer Døvle var i posisjon til å se det, så burde i hvert fall fjerdedommeren ha sett og kunne bryte inn, sier Strande til VG.

– Dommerne sier før sesongen at sånne ting skal bort. Og så skjer dette like etter at vi selv har fått Ohi utvist.

– Jeg går gjerne i krigen for spillerne. Jeg vil verne om våre spillere, som jeg er glad i, sier Trond Strande.

– Tar du selvkritikk på det som skjedde?

– Ja, absolutt. Jeg skal ikke oppføre meg sånn. I ettertid kan jeg si at min reaksjon ikke var bra. Jeg sier ikke at jeg beklager, men jeg vil ta lærdom av det, sier Moldes assistenttrener - og tidligere legende som spiller.

– Men dette skjer i kampens hete. Det er følelser. Den dagen jeg blir kald og lar alt passere, så må jeg finne meg en annen jobb, mener Trond Strande.

Dommer Døvle sier at han skjønner «engasjementet».

– Men så har vi noen regler for hvor grensen går, og i dette tilfellet var det over grensen.

Døvle forteller at det er praksis å dele ut ett gult kort til hvert lag etter denne type tumulter. Disse kortene gikk til Stabæks Yaw Amankwah og Moldes Kristoffer Haugen. Pluss at Oliver Edvardsen altså fikk gult kort for taklingen.

Stabæk-trener Janne Jönsson mener gult var riktig farge til Edvardsen, og han er forsiktig i sine kommentarer om Moldes reaksjoner. Trener Erling Moe innrømmer at Molde-benken gikk over streken:

– Den taklingen så prikk lik ut som det som tidligere i sesongen har gitt rødt kort, sier Moe i intervjusonen på Nadderud.

– Det er stor fart, det er knotter - og det er bare flaks at ikke noe ryker.

– Men vi skal håndtere dette bedre på benken. Det ble vel opphetet, sier Erling Moe.

