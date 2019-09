MISFORNØYD: Den gamle storscoreren Ole Gunnar Solskjær kjenner neppe igjen mange av sine egne kvaliteter i sitt nåværende Manchester United-lag. Foto: Leila Coker / AP

Dette er Solskjærs store hodepine: – Vi er ikke fornøyd

Frittflytende angrepsfotball var et av kjennetegnene til Manchester United etter at Ole Gunnar Solskjær (46) tok over laget i desember. Det virker som en fjern drøm nå.

Nå nettopp







Det som i stor grad bidro til å sikre ham jobben som permanent manager, har utviklet seg til å bli en stor hodepine for nordmannen, og en viktig grunn til at sesongen 2019/20 har kommet dårlig i gang.

Etter seriestarten mot Chelsea, en 4–0-seier som ga United-fansen troen på at Solskjær virkelig hadde funnet en offensiv vinneroppskrift i sommer, har blitt etterfulgt av en trist rekke kamper: 1-1, 1-2-tap, 1-1, 1-0-seier, 1-0-seier, 0-2-tap, 1–1. Seks scorede mål på syv kamper.

Kun fire målscorere Disse har scoret Manchester Uniteds 10 mål denne sesongen: Marcus Rashford – 3 * Daniel James – 3 Mason Greenwood – 2 Anthony Martial – 2 * * Trolig ute med skade mot Arsenal

Målvegringen har ikke bare vært et kortsiktig problem, det var synlig også på slutten av forrige sesong, med bare åtte mål på de siste 12 kampene.

Vendepunktet ser ut til å ha vært mirakelkvelden i Paris den 6. mars: Fra Solskjærs debut i 5–1-seieren over Cardiff den 22. desember til og med Champions League-bragden mot PSG hadde United et målsnitt på 2,25 mål over 16 kamper – siden har snittet stupt til 0,78 over 23 kamper.

– Vi er definitivt nødt til å score flere mål. Vi jobber med å forbedre relasjonene, mønstrene, forståelsen. Vi begynte i den ene enden med grunnlaget, vi har gjort det strålende defensivt, men vi er ikke fornøyd med uttellingen i angrep, innrømmer Ole Gunnar Solskjær i forkant av mandagens skjebnekamp mot topp fire-konkurrent Arsenal.

Der kunne United hatt godt av å vise den samme treffsikkerheten som Solskjær gjør her:

Med mindre United-legene har funnet opp en mirakelkur over helgen må Solskjær klare seg uten både Anthony Martial, Marcus Rashford og Paul Pogba. Foreløpig er 17 år gamle Mason Greenwood den eneste friske spissen i troppen. Mot West Ham forrige helg måtte den offensive midtbanespilleren Jesse Lingard vikariere som spiss i Greenwoods sykdomsfravær.

Mangelen på alternativer i angrep har fått flere til å stille spørsmål ved Solskjærs avgjørelse om ikke å erstatte hverken Romelu Lukaku eller Alexis Sánchez, som ble henholdsvis solgt og lånt ut til Inter i sommer. På spørsmål om det var en tabbe svarer United-manageren:

– Selvfølgelig hadde vi signert en spiss hvis vi hadde funnet den rette. Men det var på tide for «Rom» å gå. Han vet det. Han ønsket ikke å være her. Hva er poenget med å ha spillere som ikke vil være her? Og det er ikke noe poeng i å hente spillere som du ikke er 100 prosent sikker på.

les også Solskjær: – Barna mine spør hva det er for noe

– Når du henter spillere, må det være de rette, de som blir her i en lengre periode. Det er den langsiktige tankegangen vi må ha. Jeg kan ikke tenke at «jeg trenger en spiller for dette handler om ryktet mitt». Nei, det handler om klubben, sier Solskjær.

Nå varsler han klart og tydelig at han ønsker seg en spiss når januarvinduet åpner om tre måneder. Juventus’ hardtarbeidende spiss Mario Mandzukic er blant spillerne som har blitt koblet til United.

– Vi lot Alexis og Romelu gå. Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at neste gang vi kommer til å rekruttere, så kommer vi til å være ute etter kreativitet og scoringer, sier Solskjær.

Romelu Lukaku har kommet godt i gang for Inter:

Det er riktignok ikke bare spissenes skyld at laget har scoret så få mål denne sesongen. Så langt er det bare spisser og offensive midtbanespillere som har tegnet seg på scoringslisten. Det vil Solskjær se en endring på.

– Vi hadde ikke hatt noe imot å score et par mål på dødballer eller fra midtbanespillerne. Spissene kommer alltid til å gi oss mål, så vi både forventer og håper at det kommer til å komme fra andre spillere også, sier Solskjær.

Kanskje er det et hodestøt av Harry Maguire eller et langskudd av Scott McTominay som blir redningen når Arsenal gjester Old Trafford mandag kveld. Kampen har avspark klokken 21.00 og vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Publisert: 30.09.19 kl. 04:17







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 7 7 0 0 18 – 5 13 21 2 Manchester City 7 5 1 1 27 – 7 20 16 3 Leicester City 7 4 2 1 13 – 5 8 14 4 West Ham United 7 3 3 1 10 – 9 1 12 5 Tottenham Hotspur 7 3 2 2 14 – 9 5 11 6 Chelsea 7 3 2 2 14 – 13 1 11 7 AFC Bournemouth 7 3 2 2 13 – 12 1 11 8 Arsenal 6 3 2 1 11 – 10 1 11 9 Crystal Palace 7 3 2 2 6 – 7 -1 11 10 Burnley 7 2 3 2 10 – 9 1 9 11 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 12 Sheffield United 7 2 2 3 7 – 7 0 8 13 Wolverhampton Wanderers 7 1 4 2 9 – 11 -2 7 14 Southampton 7 2 1 4 7 – 11 -4 7 15 Everton 7 2 1 4 6 – 12 -6 7 16 Brighton & Hove Albion 7 1 3 3 5 – 10 -5 6 17 Norwich City 7 2 0 5 9 – 16 -7 6 18 Aston Villa 7 1 2 4 8 – 11 -3 5 19 Newcastle United 7 1 2 4 4 – 13 -9 5 20 Watford 7 0 2 5 4 – 20 -16 2 Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om