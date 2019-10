BETENKT: Ole Gunnar Solskjær har fått en ubehagelig start på sin første skikkelige sesong som Manchester United-trener. Foto: Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images Europe

Ordene som er litt skumle for Solskjær

(Newcastle – Manchester United 1–0) På dagen syv måneder etter eventyrseieren over Paris Saint-Germain ramlet Manchester United lenger ned enn noen gang under Ole Gunnar Solskjær.

– Spillerne jobber hardt på trening hver eneste dag, gjentok en presset manager etter tapet i Newcastle, men slike ord er i ferd med å bli luft for veldig mange av Uniteds supportere.

Akkurat dét kan manageren kanskje leve med, men hvis forklaringene hans begynner å bli svevende også for spillerne er det plutselig fare på ferde og oppsummeringen til keeper David de Gea føles litt skummel.

TUNG TID: David de Gea mener dette er den verste perioden han har opplevd i Manchester United. Foto: Jan Kruger / Getty Images Europe

«Ikke akseptabelt», «flaut» og «vi bare spiller ballen til hverandre uten at noe skjer» fastslo keeperen sjeldent tydelig og tydelig oppgitt. Han understreket dessuten at «det har vært slik hele sesongen».

Sagt på en annen måte: Målvaktstjernen mener at klubben ikke har kommet av flekken to måneder ut i Solskjærs første skikkelige sesong, starten på et tre år langt prosjekt som skal gjenreise Manchester United.

De Gea kaller det den vanskeligste perioden han har opplevd i United (kom i 2011), og det har som kjent vært vriene tider under de tre forrige managerne også.

Sier han det mange spillere tenker? Begynner de å tvile på sjefen?

Ni poeng etter åtte kamper er den dårligste åpningen siden Manchester United sto med åtte poeng og Alex Ferguson holdt på å miste jobben høsten 1989. Da lå laget på 17. plass (ble nummer 13). Nå tar United landslagspause som nummer 12, og det kan fort bli verre om to uker: Neste motstander er suverene Liverpool.

David de Gea har rett. Det skjer altfor lite på den siste tredjedelen av banen, og slik har det vært lenge. Mot Newcastle endte det som oftest med noen altfor ambisiøse langskudd. Solskjær har holdt fast ved sin 4–2–3–1-formasjon hele sesongen, og det spørs om ikke det er tid for å prøve noe annet.

GRATULERTE HELTEN: Ole Gunnar Solskjær har vært spiller selv, og skjønte nok godt hva det betød for 19 år gamle Matthew Longstaff å bli matchvinner i Newcastle-debuten. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

«Etter PSG» har United spilt 23 kamper, vunnet fem, tapt elleve og scoret usle 18 mål. Bare i tre av dem har det blitt mer enn én scoring, på de fem siste kampene har Manchester United, klubben som har angrepsfotball i sitt DNA, scoret to ganger. Dette er og blir marerittall.

Samuel Luckhurst i regionsavisen Manchester Evening News er blant dem som følger klubben tettest. Han mener det virker som ledelsen er klar for å gi Solskjær full støtte, så sant det ikke ramler sammen fullstendig og nedrykksstriden nærmer seg (United er bare to poeng over nedrykksstreken nå).

«Jeg kan lett se for meg at Solskjær fremdeles er manager neste sesong, selv om United ikke kvalifiserer seg for Champions League», sier han i avisens podkast.

Han peker på at det ikke bare er å finne en erstatter, og en annen ting er jo at det vil være risiko knyttet til et nytt skifte også.

Hva hvis det går galt igjen? Hvor lang tid får nestemann? Skal Manchester United bare la managerkarusellen fortsette helt til det kommer en som får det til? Skal alt sammen være så personavhengig? I så fall: Er det like mye dårlig ledelse dette handler om?

Det er ikke vanskelig å forstå fortvilelsen i Solskjærs ansikt. United er ekstremt skaderammet, seks av dem som startet imot Chelsea i serieåpningen manglet i Newcastle og det finnes neppe én manager i verden som hadde fått noe særlig ut av dette mannskapet.

Manager og klubbledelse må lure på hva de egentlig tenkte denne sommeren. Hvordan kunne de slippe Romelu Lukaku, med mye erfaring og masse mål, uten å få inn en erstatter – og la en drøss unggutter stå igjen med ansvaret alene?

«Når du henter spillere, må det være de rette, de som blir her i en lengre periode», sa Ole Gunnar Solskjær forrige helg. I januar må den leveregelen skrives om noe, for eksempel til: «Når du henter spillere, må det være de rette, de som bidrar til at vi scorer flere mål.»

For, som han minnet oss på med en gang han fikk jobben i desember, dette er en resultatbusiness. I øyeblikket er det dårlig business.

Skal han bygge for fremtiden, trenger han arbeidsro, skal han få arbeidsro, trenger han poeng, og for å få poeng, trenger han flere og annerledes spillere. Han må ha offensiv midtbanekraft og målfarlige spisser, han trenger ledertyper med erfaring, de som dytter bort motspillere og dytter frem medspillere.

Solskjær mener at «denne klubben» alltid slår tilbake, men akkurat nå er det stikk motsatt. Det skjer aldri. Disse tallene viser at Manchester United anno 2019 ikke tåler motgang:

12 ganger har United havnet under 0–1 i Solskjærs tid som manager, elleve av dem er endt med tap. Bare i den første, mot Burnley i januar, kom United tilbake (0–2 til 2–2). I ni av de 12 kampene har det ikke engang blitt scoring.

Manchester United er for øvrig blitt ganske dårlig til å takle medgang også ...

På de 23 siste kampene (etter PSG-seieren) har United 12 ganger vært foran med 1–0. Bare fem av kampene er vunnet, seks ganger er det blitt 1–1, mens 1–0 ble til 1–2 mot Wolves i serien.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

For Ole Gunnar Solskjær er hver kamp blitt et slit. Bare én gang de siste syv månedene har han kunnet sette seg litt bakpå med litt roligere puls det siste kvarteret (4–0 over Chelsea).

Manchester United har tilsynelatende ingen annen offensiv plan enn å angripe raskt når overgangene byr seg, og det skjer ganske sjelden mot motstandere som har fått med seg at United sliter mot etablert forsvar og legger seg bakpå.

Newcastle gjorde også det, hadde ballen i bare 31 prosent, men United fikk ingenting ut av den overlegne ballbesittelsen og endte opp med noen litt meningsløse langskudd. I tillegg misbrukte Harry Maguire en vanvittig sjanse etter corner rett før pause, som for å toppe motgangen.

United mangler spillere med et naturlig avslutterinstinkt, de som minner om spilleren Solskjær, som fyrer løs når man minst aner det i det ene øyeblikket og bare dytter ballen over streken i det neste.

Nå er det manageren Solskjær som må vise at han er på rett sted til rett tid.

PS! Hvis straffeavansementet over Rochdale i ligacupen regnes som seier, har Manchester United vunnet seks av de siste 23.

