USIKKER: Leroy Sané kan være på vei bort fra Manchester City denne sommeren. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Hevder City-stjernens team har bedt Beckham om overgangsråd

Leroy Sanés (23) fremtid virker usikker. Nå kan Manchester United-legenden David Beckham (44) spille en rolle i tyskerens fremtid, ifølge The Sun.

Nå nettopp







Etter en strålende 2017/18-sesong har Sané sittet mye på benken for Manchester City denne sesongen.

Til tross for dette leverte han 10 mål og 10 målgivende i Premier League, og ifølge rapportene skal Bayern München være svært interesserte i å signere den lynraske venstrevingen.

Til Manchester Evening News sier den tidligere Bayern München-spilleren, Lothar Matthaus, at tyskerne er villige til å betale opp mot 100 millioner euro.

Bavarian Football melder at Sanés lagkamerater på det tyske landslaget, Leon Goretzka og Joshua Kimmich jobber hardt i kulissene for å lokke 23-åringen til München, mens lagkamerat i City, Ilkay Gündogan, ønsker at Sané blir værende.

Men nå ser det ut til at Ole Gunnar Solskjærs gamle lagkamerat i Manchester United kan få en avgjørende rolle i overgangsspillet rundt Sané.

Ifølge The Sun er det Sanés foreldre som tar seg av forhandlinger rundt sønnens avtaler. De skal nylig ha tatt kontakt med flere agentselskap for å rådføre seg. De skal også ha tatt kontakt med David Beckhams representanter.

Ifølge tabloidavisen har Beckham fungert som rådgiver for flere unge spillere etter at han selv la opp. Nå skal altså Sané, som har en kontrakt med Manchester City som går ut i 2021, være interessert i råd fra den tidligere Real Madrid-stjernen.

Publisert: 11.06.19 kl. 13:28

