Joshua King skeptisk til egen form

STORO (VG) Joshua King (27) føler seg ikke i slag før Romania-kampen fredag. Men Romsås-gutten håper at tenningsnivået skal hjelpe ham.

– Forhåpentligvis får adrenalinet meg i gang, sier King til VG.

Etter en lang Premier League-sesong, dro Bournemouth-spissen på ferie da han endelig fikk litt fotballfri i midten av mai. Da han kom hjem og skulle trene seg opp igjen til landskampene, gikk det galt på første økt med egentrening.

– Jeg trente for hardt for tidlig etter pausen min, beskriver 27-åringen, som dermed fikk smerter i det ene låret.

Smertefri

Han sto over landslagets fellestreninger både søndag og mandag, men er nå tilbake for fullt, ifølge landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Jeg kan ikke love noe. Ingenting er sikkert. Jeg har trent de to siste dagene, og jeg har følt meg bra ... eller «bra» er å overdrive. Men jeg har i hvert fall ikke merket noe til skaden som holdt meg ute de to første dagene, sier King og vedgår at kampformen helst skulle vært bedre.

Kjetil Rekdal, som spilte 83 landskamper i perioden 1987-2000, er helt tydelig på at Norge trenger en King i slag i de to viktige EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

– Han er den desidert beste spissen vi har, fastslår «Reka».

Etter 16 ligamål i 2016/17 og åtte mål i 2017/18, endte King på 12 scoringer sist sesong.

– Helt ok. Mye bedre enn i fjor. En bra sesong, men personlig setter jeg listen høyt, vurderer King, som mener han har blitt en lederskikkelse på A-landslaget.

– Jeg er jo den som spiller fast i verdens beste liga, og som har fire sesonger i Premier League. Jeg er ingen unggutt lenger, og ser på meg selv som en veldig viktig spiller i dette laget. Det har kommet automatisk, og så har Lars gitt meg mer ansvar, beskriver han.

– Han har fremfor alt tatt mye større ansvar i laget, på og utenfor banen. Han har vokst mens jeg har vært her, sier landslagssjef Lagerbäck.

