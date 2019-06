arrow-left





























expand-left arrow-right FOLKEFEST: Tusenvis av tilskuere møtte opp i gatene i Liverpool for å ta imot Champions League-vinnerne.

Løftet pokalen i Liverpools gater for sjette gang – se bildene fra seiersparaden

Liverpool-spillerne ble møtt av tusenvis av blide fans etter hjemkomsten til England, og de nybakte Champions League-mesterne strålte fra toppen paradebussen.

I fjor endte drømmen med tårer, Sergio Ramos, og en skulder ut av ledd.

Lørdag kveld var alt glemt, og Liverpool kunne endelig løfte Champions League-pokalen igjen, fjorten år etter mirakelet i Istanbul.

Det ble kanskje ikke like dramatisk denne gangen, men for en trofétørst fanskare smakte det nok minst like godt.

Mohamed Salah, Jordan Henderson, Jürgen Klopp og resten av de røde Champions League-heltene ble møtt av tusenvis av fans i Liverpools gater søndag. Sølvbeviset på triumfen ble vist frem til stor begeistring, og smilene satt løst for Sadio Mané, Virgil Van Dijk og resten av stjernene.

Det var sjette gang Liverpool tok den gjeveste tittelen innen klubbfotball. De tre første tok de med Bob Paisley bak roret i 1977, 1978 og 1981. I 1984 var det Joe Fagan som ledet Liverpool til seier, og så gikk det over tjue år før Rafael Benitez orkestrerte mirakelet i Tyrkias hovedstad i 2005. Lørdag kveld ble Jürgen Klopp den fjerde Liverpool-manageren til å løfte Champions League-trofeet.

Liverpools manager Jürgen Klopp var også i godt humør etter finalen i går kveld:

Folk strømmet ut i Liverpools gater for å få et glimt av spillerne som senket Tottenham i Madrid.

Byrådet i Liverpool skrev før paraden at de forventet flere hundre tusen røde fans, og de måtte til slutt fraråde folk å dra til «The Strand», som ble fullt allerede klokken fem:

