Klopp antyder Solskjær-bløff: – Veldig merkelig

LIVERPOOL (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) mener mediene prøver å «bygge et bananskall» som laget hans kan skli på mot Manchester United – og tror ikke helt på skaderapportene fra Ole Gunnar Solskjær (46).

Allerede på onsdag uttalte Solskjær til Sky Sports at Paul Pogba garantert mister søndagens kamp mot Liverpool, mens David de Gea trolig også ikke vil være tilgjengelig. Fredag var nordmannen hakket mer positiv på vegne av den spanske keeperen, mens han holdt kortene tett til brystet på spørsmål om skadene til spillere som blant andre Anthony Martial.

– Jeg forventer at de stiller med deres beste lag, sier Klopp foran et fullsatt presserom på Liverpools treningsanlegg Melwood.

– For fire dager siden tror jeg Ole sa at det var «ingen sjanse» for De Gea og Pogba. Nå er det «kanskje». I morgen er det «100 prosent». Martial kommer til å være tilbake og alt sånt. Det er sånn disse spillene spilles. Jeg har ingen problemer med det, men vi er erfarne nok til å vurdere ting på riktig måte, sier tyskeren, som reagerte slik på et spørsmål om Solskjær:

På spørsmål om «mind games» – det psykologiske spillet som foregår mellom to managere eller lag i forkant av en kamp – faktisk kan hjelpe, svarer han:

– Jo mindre motstanderens manager vet om lagoppstillingen din, desto bedre er det. Det er en fordel. Jeg har vært i England i fire år, og det er for meg fortsatt veldig merkelig hvor lite man vet om andre lags spillere er friske eller ikke. I Tyskland lar vi pressen komme og se på treninger fire eller fem ganger i uken. Det betyr at du ikke kan skjule noe. Alle vet at en spiller som ikke har trent fem dager på rad, ikke kan spille, men her er det alltid «oi!» når du ser lagoppstillingen: «Jeg trodde han hadde et brukket ben, men nå er han tilbake». Det er ikke «mind games», men det er en del av forberedelsene.

I tillegg til Pogba, De Gea og Martial kan man også sette et spørsmålstegn ved siden av navnene til backene Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw. Ettersom det ikke er blitt spilt klubbfotball på to uker, er det desto vanskeligere å vite hvilke spillere som kan bli klare til søndag, da Manchester Uniteds treninger er hermetisk lukket for alle utenforstående.

Men uansett om «de røde djevlene» skulle stille med toppet, skadefritt mannskap, så er det serieleder Liverpool som vil være favoritten til å vinne oppgjøret på Old Trafford.

Klopps menn er storfavoritter hos spillselskapene, og da Sky Sports skulle plukke ut en «kombinert ellever» bestående av spillere fra begge lag, valgte de elleve fra Liverpool og ingen fra United.

Det reagerer Klopp på.

– Folk prøver å bygge et bananskall. De prøver å få det til å virke som vi er det laget, mens de er ingenting. At vi er så gode, mens de har så mange problemer. De kan ikke spille fotball, mens vi flyr. Sky Sports lagde en «kombinert ellever» og hadde elleve Liverpool-spillere. Det er som en vits. Verden er for øyeblikket et sirkus, og vi er i midten av det, sier Klopp, som tror Manchester Uniteds spillere vil bruke medienes fremstilling som motivasjon før søndagens rivaloppgjør.

– Men det påvirker ikke meg, hevder han.

