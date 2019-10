ANMELDER: Den tidligere toppdommeren Svein-Erik Edvartsen har gått til anmeldelse av en NFF-delegat for drapstrussel. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svein-Erik Edvartsen anmelder NFF-delegat etter «nakkeskudd»-melding

Svein-Erik Edvartsen (40) har gått til anmeldelse av en av Norges Fotballforbunds kampdelegater etter å ha mottatt en melding ved feilsending, der det står at «han burde fått et nakkeskudd».

Oppdatert nå nettopp







– Jeg bekrefter at politianmeldelsen er sendt Sør-Øst Politidistrikt. Jeg er vel kjent for å tåle vel mer enn de fleste, men når det gjelder det som nå er aktuelt i denne saken, nemlig en drapstrussel, er det nulltoleranse, sier Edvartsen til VG.

Den profilerte eks-dommeren har stått i en mye omtalt konflikt med Norges Fotballforbund (NFF) siden 2017 og har ikke dømt fotballkamper siden. Partene har siden den gang inngått to forlik, ett som omhandlet hans posisjon som dommer og ett som omhandlet hans stilling som seksjonssjef i NFF.

Torsdag 17. oktober publiserte Dagbladet en artikkel som omtalte et varslet søksmål mot NFF, der Edvartsen krever 7,2 millioner kroner for tapt arbeidsinntekt fordi han ikke har fått returnere som dommer. Kort tid etter publisering sendte Edvartsen en melding til en tidligere kollega med lenke til artikkelen. Svaret han mottok danner grunnlaget for anmeldelsen:

Foto: Skjermdump

Se NFFs svar lengre nede i saken.

Avsender er en NFF-delegat med lang fartstid i fotballen, som innrømmer å ha feilsendt meldingen. Han beklaget deretter hendelsen overfor Edvartsen flere ganger fredag kveld. Vedkommende sier til VG at det var en privat melding med «flåsete innhold» som var ment til en annen person – og avfeier at den har noe med fotballforbundet å gjøre, eller at den var ment til noen med tilknytning til NFF. Han stiller seg også uforstående til at eks-dommeren tolker meldingen som en drapstrussel.

– Opplever du dette som en seriøs drapstrussel?

– Ja, ellers hadde jeg ikke politianmeldt dette. Jeg vet jo ikke hvem vedkommende kommuniserer med, svarer Svein-Erik Edvartsen til VG.

Den tidligere fotballdommeren har fått bistand fra sin advokat, John Christian Elden, til å utforme politianmeldelsen som VG har fått tilgang til:

«Jeg anmelder forholdet som trusler slik at politiet kan undersøke dette. Denne type meldinger gjør meg redd, og jeg har en datter på 2 år og 9 måneder. Høyesteretts dom i Abid Raja-saken forrige uke beskriver hva som skal til for at det er en trussel. At oppfordringen legitimerer at det brukes vold mot meg, er oppfylt. Det må være skjerpende at oppfordringen kommer som følge av jobben min, og at det kommer fra en representant fra min forrige arbeidsgiver etter en arbeidskonflikt vi forlikte med erstatning til meg».

NFF suspenderer delegaten

NFF-delegater er ikke formelt ansatt av NFF, men deltar frivillig i forbindelse med kampavvikling i Eliteserien mot et honorar på 1000 kroner per kamp, samt godtgjørelse for reise, kost og losji der det er nødvendig. NFF oppnevner en delegat til hver eliteseriekamp, hvor delegaten opptrer som kampens overordnende myndighet og blant annet har som ansvar å gjennomføre kampmøte tre timer før avspark m.m. (se faktaboks for mer info).

Fotballforbundet ved kommunikasjonssjef Yngve Haavik svarer VG slik i en SMS:

«Dette er selvfølgelig ikke en akseptabel ordbruk fra en av våre frivillige delegater. Det har også vedkommende fått klar beskjed om og han har beklaget på det sterkeste og understreket at han ikke mente det bokstavelig. Vedkommende vil ikke bli brukt som delegat inntil politiet har gjort sin vurdering av saken.»

Direktør for konkurranseavdelingen til Norges fotballforbund, Nils Fisketjønn, bekrefter at han er kjent med saken, men er for øyeblikket på ferie og har ingen ytterligere kommentarer.

NFF-delegat Dette står i turneringsbestemmelsene til NFF: 6.3 NFF DELEGAT Det vil til alle kampene i NFF Eliteserien bli oppnevnt en NFF Delegat, som er kampens overordnede myndighet. NFF Delegatens oppgave er observasjon/inspeksjon/kontroll/rapportering fra følgende hovedområder:

• Forhold/hendelser som er i strid med gjeldende bestemmelser (Delegatrapport).

• Sikkerhet

• Fair Play (Reglement i Vedlegg 1)

• Arrangement generelt (arrangementskonkurranse). NFF Delegaten pålegges å

meddele arrangøren etter endt arrangement eventuelle

forbedringspunkter/suksessfaktorer. NFF Delegaten pålegges å meddele arrangøren etter endt arrangement, eventuelle mangler og/eller forbedringspunkter. Det skal reserveres plass til NFF Delegaten og dommerveileder på beste seksjon med lett adgang til spillebanen og fri sikt til alle tribuner. Kilde: Norges fotballforbund

Publisert: 25.10.19 kl. 09:43 Oppdatert: 25.10.19 kl. 10:06







Mer om