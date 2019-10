Comeback: Andreas Linde holdt nullen i comebacket etter skadefravær. Foto: Marit Hommedal

Holdt Glimt-resultat skjult for Molde-spillerne: – Kanskje like greit

BERGEN (VG) Molde-trener Erling Moe var medium fornøyd med ett poeng på Brann stadion. Etterpå ventet en «to timer gammel» gladmelding i garderoben.

Mathias Fløtaker

Nå nettopp







– Det er selvfølgelig gode nyheter, men samtidig har vi egentlig bare fokus på oss selv, sier Molde-keeper Andreas Linde.

– Fikk dere beskjed om uavgjortresultatet til Bodø/Glimt før deres egen kamp?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Nei, det var det ingen som fortalte oss det i garderoben. Det var kanskje like greit, forteller svensken, som leverte «clean sheet» i sin første kamp siden 20. mai.

Like før den sene kampstarten i Bergen ble det klart at Bodø/Glimt hadde spilt uavgjort på Åråsen to timer tidligere. Det betydde at Molde kunne ha økt avstanden ned til syv poeng med seier.

– Det er jo ingen tvil om at vi har satt oss selv i en god posisjon. Samtidig må vi være oppmerksom på at resultatene i kampene nå mot slutten av sesongen er mye mer uforutsigbare. Vi må fortsette å gjøre jobben vår, forteller Erling Moe til VG etter 0–0 i Bergen:

– Deilig å kunne avgjøre selv

Molde-keeperen ble kåret til banens beste av VG, og synes det er deilig at Molde ikke er avhengig av andre resultater i serieinnspurten.

– Vi har alt i egne hender og det er deilig, synes jeg. Dersom vi gjør ting som vi skal, så skal jo dette være mulig, sier Linde med et lurt smil.

Les også: Sarpsborg 08 vant bunnkampen

Av de seks resterende oppgjørene, skal Molde spille fire hjemme på Aker stadion. Det er henholdsvis én og to kamper mer enn konkurrentene Bodø/Glimt og Odd. I siste seriekamp er det i tillegg gultrøyene fra Bodø som kommer på besøk.

– Med fire hjemmekamper og to bortekamper, så er mulighetene selvsagt gode. Hver kamp er viktig, men det er mye poeng å hente. Jeg har troen på at vi skal klare det.

Frustrasjon i Brann-leiren: – Vi er midt i driten

Brann har én seier på sine siste syv kamper. 0–0-kampen mot Molde var den fjerde på rad der rødtrøyene forlot banen uten å ha scoret mål. Det betyr at bergenserne befinner seg midt på tabellen, med lang avstand både til medalje og nedrykk.

– Nei, vi er jo midt i driten. Det er hvert fall for langt opp til Molde og vi kommer nok ikke til å blande oss inn i nedrykksstriden. Likevel er det viktig å avslutte sesongen sterkt, slik at vi kan bygge selvtillit inn mot den neste. Gir vi faen, så er det lite å bygge videre på, forteller Kristoffer Barmen til VG.

Les også: Stabæk trolig snytt mot Viking

Etter flere innholdsrike år, der Brann har rykket ned, rykket opp, tatt medaljer og kjempet om seriegull, er dette første sesong på en stund der laget trolig har mindre å spille for i serieinnspurten.

– Vi må gå litt i oss selv og få frem det beste. Det er jo første gang på fire-fem år at vi står i denne posisjonen med såpass mange kamper igjen. Vi merker jo at stemningen og interessen er litt annerledes, men vi skal sørge for å avslutte sesongen på en god måte, avslutter han.

Nær scoring: Kristoffer Barmen var nær ved å sende Brann i ledelsen. Nå håper han laget kan motivere seg for serieinnspurten. Foto: Marit Hommedal

Publisert: 07.10.19 kl. 11:17







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 16 5 3 54 – 23 31 53 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om