HELT IGJEN: Kristian Thorstvedt scoret sitt tredje mål på to kamper da han var sterkt bidragsytende til å senke Brann. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viking slo Brann i dramatisk vestlandsoppgjør

STAVANGER (VG) (Viking - Brann 2–1) Brann snytt for opp mot tre straffespark, Vikings innbytter utvist etter tjue minutter og fullstendig overtenning - vestlandsderbyet inneholdt alt en fotballkamp kan inneholde.

Oppdatert nå nettopp







– Vi er klart mye bedre, og de har hjelp fra mange på banen i dag. Det er jo helt utrolig. Det er tre straffesparksituasjoner vi skulle hatt. At det ikke blir dømt straffe, er ikke forståelig, sier Veton Berisha til Eurosport etter kamp, og setter ut på en liten tirade.

– Det var ingen dialog med dommeren. Men når han dømmer mot oss gang etter gang etter gang, er det bare å gi opp.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Veton Berisha ble hyllet i massevis av Branns supportere, men hos hjemmefansen var ikke comebacket til Berisha i Stavanger like godt tatt i mot. Godt tatt imot ble imidlertid kometen Kristian Thorstvedts tredje scoring på to kamper.

– Det er en helt syk kamp. Vi kjemper helt til slutten, og jeg synes vi tar med oss tre fortjente poeng, sier Kristian Thorstvedt til Eurosport.

Snytt for straffe?

For det var nok av omdiskuterte straffesituasjoner. I første omgang ble Daouda Bamba løpt ned av Iven Austbø, i den andre fikk Veton Berisha har medfart to ganger - av henholdsvis backen Sondre Bjørshol og nettopp keeper Austbø. Brann-trener Lars Arne Nilsen rakk opp to og tre fingre for å markere hvor misfornøyd med straffeavgjørelsene han ikke fikk.

– Det kan godt være, men jeg synes også at vi kunne fått en straffe, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

Etter pause fortsatte Brann å kjøre Viking lave på banen, men det medfører også et bakrom for Viking til å utnytte. Det gjorde de også til de grader etter 64 minutter. Tommy Høiland vant ballen fra Acosta, sendte den videre til Tripic som rolig sendte ballen videre. Der kom Vikings nye helt Kristian Thorstvedt på løp, som på et touch satte ballen elegant ned i hjørne. Dermed eksploderte SR-Bank Arena, og mot spillets gang ledet Viking 1–0.

15 minutter senere fikk Viking-fansen mer å juble for. Ruben Kristiansen skulle sende ballen tilbake til keeper, men bommet fullstendig. Yldren Ibrahimaj luktet den og satte fart. Alene mot Opdal gjorde han ingen feil, og satte inn 2–0 til Viking.

– Det er den største seieren i livet mitt. Og det er en drøm å score mitt første mål i Eliteserien, sier målscoreren til Eurosport.

Utlikningen

I håp om utlikning hadde Brann-trener Lars Arne Nilsen satt på Azar Karadas. Han skal også ha en stor ære for at Brann fikk med seg 2–1 etter 85 minutter. Kraftspissen headet ballen ned til Fredrik Haugen som hamret ballen i mål.

Da var det fullstendig overtenning i Stavanger. Målscoreren tente på alle plugger da Karadas ble hindret fra å hente ballen fra feltet, og Usmani Sale fikk like etter sitt andre gule kort - som innbytter - da han stoppet Haugens pasning med armen.

Brann fortsatte å jage, men seks overtidsminutter viste seg å ikke være nok. Dermed kunne Viking juble for tre poeng etter vestlandsderbyet mens Brann måtte dra hjem uten et eneste poeng.

Publisert: 13.04.19 kl. 21:57 Oppdatert: 13.04.19 kl. 22:17