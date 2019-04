TILBAKE: 20 år etter at Ole Gunnar Solskjær ble matchvinner på Camp Nou i Champions League-finalen er han tilbake. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Solskjær håper på dødballmagi: – Vi er sterkere enn dem

BARCELONA (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har full tro på at Manchester United kan senke Barcelona, og mener dødballer kan bli en gyllen mulighet.

– I fotball kan alt skje. Det vet vi. Vi kan fortsatt være inne i kampen om vi holder nullen i 90 minutter og får en dødball. Vi er sterkere enn dem fysisk. Vi er større. Det handler om kvaliteten da, sier Solskjær foran pressen i Barcelona.

Manchester United må knekke en spansk nøtt om det skal bli semifinale i Champions League . Barcelona leder 1–0 fra møtet sist uke.

– Vi må bruke dødballene bedre enn vi gjorde sist uke. Vi hadde mange innlegg, men Gerard Pique og Clément Lenglet forsvarte seg veldig bra, forteller Solskjær og legger til at også kontringer kan bli viktig.

– Det gjør ikke meg noe om vi først scorer i det 93. minutt og må spille ekstraomganger. Vi er et godt trent lag, og vi blir bedre og bedre trent, sier Solskjær med henvisning 20 år tilbake i tid.

For første gang skal 46-åringen bevege seg ute på Camp Nou-sidelinjen siden han avgjorde Champions League-finalen på samme sted i 93. minutt i 1999.

– Selvfølgelig er det et fantastisk minne for meg. Det er den eneste gangen jeg har vært ute på banen her. Jeg var her og så El Clásico i 2016 med sønnen min. Vi satt veldig høyt oppe på tribunen. Også var jeg her for ti dager siden for å se dem mot Atlético Madrid. Men jeg ser ikke tilbake på den kampen så ofte, sier Solskjær behersket på spørsmål fra en spansk journalist.

Han lysnet mer opp da han fikk spørsmål om United har tro på at de kan snu 0–1-tapet på Old Trafford til semifinale-avansement.

– Å ha troen betyr veldig mye. Alle har talent og ferdigheter. Vi så mot PSG at vi har kvaliteten til å komme tilbake mot et stort lag. Barcelona er det beste laget de siste ti årene, men hvis vi gir alt og har litt bedre konsentrasjon ..., sier Solskjær og lar ordene henge litt i den katalanske luften.

Rødtrøyene har imponert i store bortekamper etter Solskjærs inntreden, noe Barcelona-keeper Marc André ter Stegen og lagets manager Ernesto Valverde påpekte på deres pressekonferanse tidligere samme ettermiddag.

Solskjærs menn har vunnet borte mot Tottenham, Arsenal, PSG og Chelsea. I tillegg vant José Mourinhos lag i Torino mot Juventus i gruppespillet.

– Kanskje lag blir litt mer åpne mot oss da. Også har vi fått det første målet i de kampene. Mot PSG scoret vi etter to minutter. Det påvirker mye. De begynte å bli bekymret. Om vi får det første målet i morgen er det så viktig. Da er vi likt, og et uavgjortresultat vil passe oss, mener Solskjær.

Publisert: 15.04.19 kl. 18:26