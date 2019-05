RUTINERT TRIO: Kaptein Martin Henriksen, spiss Olav Andre Nygård Fausa og keeper Thomas Tausvik Strand får viktige roller når Rosenborg kommer til Rørvik kunstgress. Tirsdag kveld var laget samlet til en lett og leken treningsøkt før onsdagens cupkamp. Foto: Mats Arntzen

Han skal stoppe RBK-spissene: – Ikke så mye bedre enn de vi møter i 4. divisjon

RØRVIK (VG) Etter Rosenborgs verste seriestart drømmer lille Rørvik om at den største cupbomben skal smelle i havgapet i Nord-Trøndelag. 4.-divisjonsklubben har ikke latt seg skremme av det RBK har vist til nå.

Nyanskaffede Rørvik-skjerf ligger brettet og klare i klubbhuset på toppen av tribunen. Esker med wienerpølser bæres inn, mens lokale ildsjeler som for lengst har lagt skoene på hylla, sager og snekrer en trapp dagen før storbesøket.

Det er ikke bare det praktiske som er på plass. Det mangler nemlig heller ikke på selvtillit, humør og glimt i øyet når de trønderske breddespillerne skal få besøk av Eliteseriens største klubb.

– Nå om dagen virker det som at de bommer på alt, så det skal ikke bli noe problem i morgen, sier barnehagelærer og Rørvik-keeper Thomas Tausvik Strand.

Kun to poeng på fem kamper er et historisk bunnivå for Rosenborg. Et langskudd fra Pål André Helland og en heading på dødball fra midtstopper Tore Reginiussen gir et målsnitt på 0,40 per kamp.

– Sånn som de ser ut nå, så er de ikke så mye bedre enn de spissene vi møter i 4. divisjon. Jeg forbereder meg likt på de som ellers, sier Rørvik-målvakten.

Stemningen på treningsfeltet ble ikke noe dårligere etter dette:

Bisarr skade satte RBK-kampen i fare

Det er naturligvis en god porsjon humor som skal tas med i beregningen. Men én ting har Rørvik-spissen Olav Andre Nygård Fausa (28) rett i.

– Det er nivåforskjell, men sånn som de har fremstått nå så har jeg scoret flere mål enn dem i hvert fall.

Fausa banket inn to scoringer da Rørvik senket hardtsatsende Rana FK i NM-kvalifiseringen. Deretter fulgte han opp med scoring i seriepremieren.

Men kampen mot Rosenborg kunne ha vært i fare for spissen, etter en uheldig skade han pådro seg da klubben var på treningsleir i Brasil.

– Bølgene i Rio er større enn de som er i Rørvik, så det gjelder å være på vakt i hver eneste bølge.

– Hva skjedde?

– Jeg ble tatt av en bølge og fikk skulderen ut av ledd. At det skjedde 13 dager før kampen mot Rosenborg var lite ideelt, men det gikk i orden.

LAGBILDE: For noen år siden slet de med oppmøte og stod de i fare for å trekke laget. Det er definitivt ikke tilfelle i Rørvik IL dagen før Rosenborg kommer på besøk i havgapet. Foto: Mats Arntzen

«Eliteseriens beste» med keeper-råd

Selv om spillerne benytter sjansen til å melde litt på Norgeshistoriens mest suksessrike lag, er Rørvik-spillerne naturligvis forberedt på at det kan bli en tøff dag på «jobben».

– Hvis de får fart på ballen bedre enn de har gjort hittil i år, så kan det bli travelt, sier målvakt Tausvik Strand.

Rosenborg-keeper André Hansen blir neppe å se hverken på kunstgresset eller blant fjæresteinene i Rørvik. Men årets spiller i Eliteserien 2018 kan relatere til den oppgaven Rørvik-målvakten har fått.

– Jeg tror han gleder seg. Det kan være både òg. Man kan se på det med litt frykt, at man håper man ikke slipper inn femten. Men jeg vil anta at de fleste keepere vil se på det som en kjempemulighet, sier RBK-keeperen.

– Det er litt som når vi har møtt noen gode lag i Europa. Man er kanskje forberedt på at man må plukke noen baller ut av nettet, men hvis man redder syv-åtte har man kanskje gjort en veldig god kamp likevel.

Og at Rørvik-keeperen har sett mulighetene – og ikke problemene – det har André Hansen definitivt rett i. Det er råtipset hans et bevis på.

– 2–2 i ordinær tid og så straffekonkurranse. Og der er det jo ofte en keeper som blir helten, ler Thomas Tausvik Strand.

Publisert: 01.05.19 kl. 11:08