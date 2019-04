Elbasan Rashani setter inn 1–0-målet for Odd mot Kristiansund. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Hjemvendt dobbel ga Odd-seier mot Kristiansund

SKIEN (VG) (Odd–Kristiansund 2–0) Med hver sin elegante chip sørget to hjemvendte sønner for Odd-seier mot Kristiansund.

Sigurd Skjefstad

Først Elbasan Rashani, så Torgeir Børven. I hver sin omgang beholdt de roen og chippet ballen elegant over Kristiansund-keeper Sean Mcdermott.

Dermed tre nye poeng for Odd som så meget skarpe ut hjemme i vårsola i Skien.

Nær utligning før pause

Elbasan Rashani var banens beste mellom Odd og Kristiansund. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Både Odd og Rashani hadde vært frempå med flere farlige forsøk da det endelig lyktes midtveis i første omgang.

Fredrik Oldrup Jensen løftet ballen over Kristiansund-forsvaret, Rashani skar inn fra høyre, og alene med en utrusende Sean Mcdermott satte han ballen i en pen bue over keeperen og i mål.

Kristiansund slet tidvis kraftig med tempoet til Odd-angriperne og hadde nok med å forsvare seg. På overtid i første omgang var de likevel nær utligning. Christoffer Aasbak løftet et frispark inn i feltet der Dan Peter Ulvestad gjorde en god jobb med å dra seg fri og få avsluttet. Ballen rullet forbi Sondre Rossbach og mot mål, men på merkelig vis greide en Odd-spiller å få stoppet skuddet omtrent på streken.

Rashani som regissør

Omgangens mest kontroversielle situasjon skjedde da Amidou Diop - med gult kort fra før - var oppe med armene i en duell med Fredrik Oldrup Jensen. Både Dag-Eilev Fagermo og Christian Michelsen raste mot dommeren - Fagermo for manglende kort og Michelsen for at det i det hele tatt ble frispark - og reprisen på storskjermen viste at Fagermo trolig hadde best sak.

Diop ble imidlertid værende på banen, men kunne ikke hindre Odd fra å doble ledelsen 11 minutter ut i annen omgang.

Igjen var Rashani sentral, denne gang ved å sette i gang en mønsterkontring fra egen 16-meter. 25-åringen tok ballen med seg ut forbi en motspiller og satte opp ving-kollega Sander Svendsen ute til høyre. Svendsen trillet inn på tvers til Børven som først la ballen til rette, før han chippet den elegant over Mcdermott.

Dermed 2–0 til Odd som i realiteten aldri var truet av et offensivt tafatt Kristiansund-lag.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:51