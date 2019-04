DÅRLIG DAG PÅ JOBBEN: Manchester United-keeper David de Gea henger med hodet etter ett av baklengsmålene mot Manchester City onsdag kveld. Foto: CARL RECINE, Reuters

Thorstvedt etter keeperkritikk: – Tullete å gi opp de Gea

MANCHESTER/OSLO (VG) Manchester Uniteds David de Gea (28) slaktes og får tyn på nettet for dårlig keeperspill og tabber i de siste kampene. - Tullete, mener Erik Thorstvedt (56).

Den tidligere landslagskeeperen, nå Premier League -ekspert hos TV 2, mener Ole Gunnar Solskjær bør forlenge med sin sisteskanse - og det raskt.

– Kontrasten blir stor i forhold til forrige sesong hvor de Gea bare var absurd bra fra start til mål. Spanjolen har vært skånet for kritikk i mange sesonger nettopp fordi han har vært så god. Da opparbeider du deg en status som gjør at du har «bonuspoeng» i banken, men nå - etter noen feil - så settes det spørsmålstegn ved alt han gjør. Å gi opp de Gea er helt tullete, mener Thorstvedt etter disse situasjonene:

Han er klar på at de Gea ikke er blitt en dårlig keeper selv om han er inne i en tøff periode og har gjort flere feil i de siste kampene.

– United-fansen har sett på de Gea som verdens beste keeper. Hadde tabbene kommet i hans beste periode, så hadde ingen sagt noe. De er vant til at de Gea ikke er en del av problemene, nå er han plutselig det. Jeg tror det viktigste er å skrive ny kontrakt med de Gea. Skal man fornye laget er det andre områder man bør ha fokus på - som forsvaret - og ikke på keepersiden.

Tallene viser at David de Gea er på vei mot sin verste sesong når det kommer til antall innslupne mål. «Rekorden» er fra 2010/11-sesongen i Atletico Madrid. Da fikk keeperen 53 mål i sekken. Med tre serierunder igjen av Premier League har han 50 baklengs nå.

Det har flere merket seg. Her er noen klipp fra de engelske avisene dagen etter tapet i byderbyet mot Manchester City.

– De Gea har vært en så briljant spiller for United i en årrekke, men er ved et veiskille i karrieren og spiller selv de store kampene som om han er distrahert, skriver Matt Dickinson i The Times.

– De Geas fall oppsummerer Uniteds problemer mer enn noe annet, skriver fotballredaktør Ian Ladyman i Daily Mail.

les også Hevder Kristiansund møter Manchester United i sommer

– De Gea har sett fotballklubben sin brenne sakte i årene etter Ferguson. Det er et mirakel at han fortsatt er der, skriver Ladyman videre.

Tidligere Premier League-spiller Chris Sutton skriver over en dobbeltside i Daily Mail at De Gea «sviktet laget sitt».

– De Gea er nødt til å gjøre det bedre, fastslår Sutton, som legger skylden for begge City-målene på De Gea og påpeker at spanjolen «har gjort mange store feil denne sesongen».

«De Gea må akseptere kritikk etter prestasjon mot City», skriver han.

De Gea får 3 på børsen i Daily Mirror.

Chief Sports Writer Andy Dunn skriver i samme avis:

– De Gea er et veldig alvorlig problem. Det er nå en «no-brainer» å selge ham for et stor sum, men bare en «no-brainer» ville kjøpt ham for en enorm sum med den formen han viser. Hvem vil betale en formue for en keeper som insisterer på å slippe inn mål nå?

Publisert: 25.04.19 kl. 13:01