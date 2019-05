Chelsea til Europa League-finale etter straffedrama

(Chelsea-Eintracht Frankfurt 1–1, 2–2 sammenlagt, 4–3 på straffer) Dramaet i Europa var ikke over for engelske lag. Eden Hazard avgjorde først i straffesparkkonkurransen da Chelsea tok seg til finale i Europa League.

For dette ble på ingen måte en lett kveld for Chelsea, selv om de hadde med seg et viktig bortemål fra 1–1 kampen fra første semifinalekamp og var favoritter. Returekampen ble ikke avgjort før lagene hadde spilt 120 minutter og begge lagene hadde tatt fem straffer hver. Og også i straffesparkkonkurransen var London-klubben hardt presset, men der Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga til slutt ble helten.

Etter at Frankfurts Sebastian Haller og Luka Jovic hadde satt inn sine straffer og Ross Barkley hadde gjort det samme for Chelsea skulle Chelseas Azpilicueta frem til krittmerket. Spanjolen ble den første til å bomme etter kjemperedning fra Kevin Trapp. Og da Jonathan de Guzman satte inn Frankfurts tredje straffe var presset enormt på hjemmelaget.

Til tross for det var Jorginho iskald da han passe arrogant satte inn Chelseas tredje straffe. Men så var det Kepas tur til å bli helt. Frankfurts Martin Hinteregger gikk for kraft midt i mål, men der hadde Kepa blitt stående og reddet med bena.

Og da David Luiz satte inn Chelseas fjerde straffe og Kepa igjen stoppet innbytter Paciencas straffe kunne Chelsea plutselig avgjøre kampen ved Hazard. Den belgiske stjernen satte ballen sikkert i mål og sendte Chelsea til finale i Europa for første gang på seks år og denne gang mot Arsenal.

– I utgangspunktet er Chelsea favoritt. Men Arsenal har vært skamgode i de siste kampene i Europa League. Og nå er denne kampen helt åpen, sier tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt om den helengelske finalen i Baku 29. mai, i TV2s studio.

Torsdagen ble en ny trillerkveld etter de nervepirrende semifinalene til Liverpool og Tottenham de siste to dagene.

Men det så lyst ut for hjemmelaget tidlig i kampen da Loftus-Cheek før halvtimen var spilt satte inn 1–0 til hjemmelaget på Stamford Bridge.

Hazard briljerte og rundet rundt Frankfurts Abraham. Han sendte nydelig frem til til Loftus-Cheek som fikk god tid og fra spiss vinkel satte han inn 1–0 i det borterste hjørnet.

VILL JUBEL: Chelsea-spillerne jubler etter å ha sikret seg finaleplass etter straffer på Stamford Bridge. Foto: Tim Goode / PA Wire

Men i 2. omgang begynte bortelaget likevel å sikre seg et grep om tempoet i kampen. Og mer nervøst ble det da Luka Jovic kunne sette inn 1–1 målet etter at hele Chelsea-forsvaret åpnet seg opp på gjennomspillingen til spillerne som er koblet til flere storklubber denne våren.

– Det virket som de var i komfortsonen, men så kjørte Frankfurt på. Det var imponerende, sier Erik Thorstvedt om Chelsea.

Og utover i omgangen var Chelsea direkte svake i angrepsspillet. Etter 1–1 etter 90 minutter, en kopi av resultatet fra den første semifinalen, måtte kampen først til ekstraomganger.

Og i ekstraomgangene var Chelsea heldige som hindret scoring. To ganger ble ballen reddet nærmest på streken i første ekstra omgang. Først måtte David Luiz ta i bruk et saksspark for å redde forsøket fra Haller rett foran mål. Deretter var også Haller høyest på corneren på overtiden av 1. ekstraomgang. Men Chelsea kunne takke Zappacosta for at han var våken i det ballen gikk mot lengste stolpe og fikk headet unna. Da var hjemmelaget hardt presset etter en kamp der de på ingen måte var gode offensivt i store deler av kampen.

Og da også Azpilicuetas nettkjenning etter 115 minutter ble annulert, trolig korrekt, gikk det mot straffesparkkonkurranse og et nytt engelsk drama.

