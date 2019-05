TØFF TID: Eirik Horneland opplevde seier mot Mjøndalen sist søndag, men har hatt en tøff vår i Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Bent Skammelsrud vil frede Eirik Horneland: – Vil være en fallitterklæring å skifte trener

Han tror Rosenborg er eliminert som topplag denne sesongen med tap for Brann i Bergen søndag. Men RBK-legenden Bent Skammelsrud vil frede trener Eirik Horneland.

På grunn av landslagets EM-kvalifisering har RBK-ledelsen de neste ukene momentum om noe skal gjøres med Horneland. Det er 21 dager til møtet med Vålerenga. Med tap på Brann Stadion står norsk klubbfotballs flaggskip kun med ni poeng etter 10 kamper.

– Det vil være kortsiktig å fjerne Horneland. Rosenborg må ting se på lengre sikt. De gamblet kanskje med å fjerne Kåre (Ingebrigtsen) i fjor. Det vil være en fallitterklæring å skifte trener igjen nå, sier Bent Skammelsrud til VG.

– Han bør få sjansen til å få inn de spillerne han ønsker og få trene laget tøffere, sier den tidligere østfoldingen og gir også den nye Rosenborg-treneren full støtte i vrakingen av Nicklas Bendtner.

– Jeg er ikke overrasket over at Bendtner er ute i kulden.

50-åringen med 461 kamper for Rosenborg – 57 av dem i Champions League – sier i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga:

– Horneland viser at han har et spett i ryggen og står oppreist så det holder.

Eurosports ekspert, Tor Ole Skullerud, synes ikke at noe er en selvfølge for Horneland i RBK. Resultatene har vært «bemerkelsesverdig» svake.

– Rosenborg er ikke et sted du kan mislykkes over lang tid. Det vet alle, sier Skullerud, som søndag skal kommentere kampen i Bergen.

Skullerud er forøvrig familiært tilknyttet RBK-ledelsen som svoger til sportslig leder, Stig Inge Bjørnebye.

– Jeg synes det er veldig mye som mangler. Horneland begynte friskt med å gjøre endringer, men gikk veldig fort vekk fra dem. Rosenborg har ikke blitt veldig mye bedre av å gå tilbake sitt gamle DNA, sier Skullerud.

Til VG sier Bent Skammelsrud at RBK kommer i «en fryktelig vanskelig situasjon» med tap i Bergen. Rosenborg, som onsdag spiller NM-kamp mot Tiller, risikerer å ligge 16 poeng bak Molde og Odd.

– Trøndelag koker, beskriver han og legger til:

– Så lite pondus og selvtillit har jeg ikke sett i et Rosenborg-lag.

Skammelsrud ser alle kamper og del treninger med Rosenborg. Han mener årsaken til mesterklubbens problemer stikker dypere enn Eirik Horneland, som først kom i gang som trener for fire og en halv måned siden.

– Rosenborg løp klart mindre i 2018 enn i 2017, mener han. Den tidligere midtbanespilleren gir keeper André Hansen – kåret til Årets spiller i Eliteserien – hele æren for seriegull nummer fire på rad.

Tungt for Horneland å tape mot gamleklubben Haugesund 16. mai:

– I 2018 ville Rosenborg ha vært midt på tabellen uten André Hansen.

Skammelsrud presiserer at han ikke er sikker at den riktige løsningen var å sparke Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i fjor sommer.

– Men det har ikke skjedd over natten i Rosenborg. Jeg synes vi har sett denne utviklingen lenge, sier han.

Bent Skammelsrud er opptatt av at Rosenborg-spillerne må komme opp på et annet fysisk nivå. Det betyr mer trening i en endret hverdag. Han håper Eirik Horneland og hans team nå får tid å bygge et mer robust RBK.

Han liker ikke klubbens ukentlige rytme med restitusjonstrening mandag og helt fri på tirsdager.

– Tirsdag er en av de tre dagene du kan trene hardt i en normal uke. Alt var ikke bedre før, men i min tid utnyttet vi denne treningsdagen selv om det av og til gjorde vondt, beskriver Skammelsrud. Han er også klar på at mer av treningen bør foregå i retningen av to mål.

– Nå blir det altfor mye «firkant» hvor spillerne står for mye i ro og ikke har noe mål å spille mot.

Brann-Rosenborg vises på TVNorge søndag klokken 20.00.

Publisert: 22.05.19 kl. 12:33 Oppdatert: 22.05.19 kl. 12:49