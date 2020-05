I BERGEN: Vegard Forren har spilt flere ganger på Brann Stadion. Her i 2014. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Forren åpner for Brann: – Spennende klubb

MOLDE/OSLO (VG) Klubbløse Vegard Forren (32) kan tenke seg å bli Brann-spiller.

– Brann er en spennende klubb. Det er selvfølgelig et interessant alternativ dersom de ønsker meg. Det er den stadion jeg liker best å spille bortekamper på, i tillegg til Lerkendal. Jeg ville sett på Brann som en spennende utfordring. Og så har jeg hørt at det er en fin by, sier Forren til Romsdals Budstikke fredag formiddag.

VG spurte fredag morgen Lars Arne Nilsen om Forren er aktuell for klubben. Brann-treneren har foreløpig ikke besvart henvendelsen. Sportssjef Rune Soltvedt ønsker ikke å gi noen kommentar. Bergensavisen og Eurosport mener samtidig å vite at bergenserne er interessert i 32-åringen.

Forren og Molde ble torsdag enige om å avslutte arbeidsforholdet som en følge av midtstopperens gamblingproblemer.

Kan erstatte Wormgoor

Tidligere Brann-kaptein Vito Wormgoor (31) gikk sist vinter ut av kontrakt og dro deretter til amerikanske Columbus Crew.

Nå kan Forren bli nederlenderens erstatter. Brann har fra før stopperne Christian Eggen Rismark og Bismar Acosta i stallen.

Bergenserne vil ikke trenge å betale noen overgangssum for Forren, i og med at han ble fristilt torsdag.

– En av Elitseriens beste

VG har fredag kontaktet samtlige eliteserieklubber med spørsmål om Forren kan være aktuell for dem. Flere svarer at de ikke kommenterer spillerlogistikk, mens andre roser stopperen.

– Forren er en av Eliteseriens beste midtstoppere når han er i form, men vi har i utgangspunktet ikke planer om å hente en etablert midtstopper i det kommende vinduet, sier Stabæk-leder Torgeir Bjarmann til VG.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke spillerlogistikk, og er i utgangspunktet godt forspent på stopperplass, men Forren er en meget god stopper. Helt fantastisk i frispilling og oppspill, skriver Mjøndalen-trener Vegard Hansen i en SMS.

Trener og sportssjef i Viking, Bjarne Berntsen, sier at Stavanger-klubben ikke vil foreta seg noe rundt hverken Forren eller andre spillere i tiden som kommer.

– Nei. Vi er godt fornøyd med den stallen vi har nå. Ingen planer om å handle nye spillere i vinduet 10. - 30. juni, forteller sjefen for den regjerende cupmesteren til VG.

Bodø/Glimt og sportslig leder Aasmund Bjørkan signerte nylig en ny midtstopper, og nordlendingene vil i utgangspunktet ikke forsøke seg på Forren.

– Nei, vi har akkurat hentet Marius Høibråthen og Forren er slik ikke aktuell for oss i dag, sier Bjørkan.

