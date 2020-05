PEKTE MOT TUNNELEN: Her ser direktør Ole Erik Stavrum ut til å gi Mattias Moström beskjed om å gå ut mot tunnelen.

Forren-bråket: Molde-spillerne tause

MOLDE (VG) Vegard Forrens lagkamerater forble tause overfor pressen på Aker stadion tirsdag ettermiddag. – Vi vil ikke laste denne byrden over på spillerne, forklarer Molde-sjef.

Så fort tirsdagens trening var ferdig, steg Molde-direktør Ole Erik Stavrum (53) ned fra tribunen til kunstgresset.

Først tok han en prat med hovedtrener Erling Moe, før han henvendte seg til noen spillere og pekte mot den ene tunnelen ved langsiden av stadion.

Magnus Wolff Eikrem, Mattias Moström og Erling Knudtzon ble med ham inn.

– Vi har jo dialog med spillerutvalget. Det var ikke noe mer enn det, sier Stavrum til VG i gangene på Aker stadion.

Han bekrefter at de tre nevnte spillerne er en del av spillerutvalget i Molde.

– Hva snakket dere om?

– Ingenting. Det er ikke noen avgjørelse som er tatt i det hele tatt, sier en hemmelighetsfull Stavrum.

les også Forren innrømmer gamblingproblem – tok opp lån for å dekke spillegjeld

En avgjørelse som derimot er tatt, er at ingen Molde-spillere skal uttale seg om den pågående personalsaken med Vegard Forren inntil videre.

Mandag ble det kjent at den mangeårige MFK-profilen risikerer å bli sagt opp av klubben som følge av hans problemer med gambling, som blant annet har ført til at han flere ganger har lånt penger fra lagets botkasse, som han hadde ansvar for. Dette var han til slutt ikke i stand til å betale tilbake. Forren beskriver det hele som en sykdom.

VG ønsket å gjøre intervjuer med både kaptein Magnus Wolff Eikrem og tillitsvalgt Mattias Moström for å snakke om Forren-saken, men fikk klar beskjed om at ingen spillere kom til å være tilgjengelige for spørsmål om dette.

I SPILLERUTVALGET: Erling Knudtzon, Magnus Wolff Eikrem og Mattias Moström før tirsdagens Molde-trening. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Da rettighetshaver Eurosports reporter, som var til stede for å gjøre en rekke intervjuer om andre temaer, stilte et spørsmål om Forren til Marcus Holmgren Pedersen, ga mediesjef Per Lianes klar beskjed om at dette ikke ble satt pris på.

Direktør Ole Erik Stavrum forklarer på følgende vis hvorfor de ikke ønsker at spillerne skal uttale seg:

– Det er fordi vi ikke vil laste denne byrden over på spillerne. Vi skjønner at de er nær Vegard med tanke på at de er på lag. Vi mener at det er et lederspørsmål å ta en sånn avgjørelse, og at ikke spillerne skal ha den tyngden på det.

les også Molde om Forren-bråket: – Forskjellige meninger

Hovedtrener Erling Moe henviste til Stavrum på de fleste Forren-spørsmålene som ble stilt, men var åpen om at situasjonene er ubehagelig.

– Det er en trasig situasjon. Nå er det vår jobb å prøve å løse den til det beste for alle parter, sier han.

Tirsdagens Molde-trening ble utsatt med en halvtimes tid fordi Stavrum holdt et møte med spillerne for å diskutere Forren-saken.

Stavrum understreker at han ønsker å gi Forren ros for åpenheten rundt problemene med spilleavhengighet.

les også Forren-advokater ut mot Molde: – Har ikke gjort noe for å hjelpe ham

– Han har søkt behandling, går ut og er åpen med det, og vil bli bra igjen og ta tak i det. Det synes jeg absolutt han skal ha ros for. Jeg håpes inderlig at han lykkes med det og at det blir bra. Det fortjener Vegard. Jeg synes det er voksent gjort at han har gått ut som han har gjort, sier Molde-sjefen.

Han har varslet en avgjørelse i saken «i løpet av noen dager». Forren var ikke til stede på Moldes trening tirsdag og har ikke vært det på «en stund», opplyser Stavrum, som påpeker at midtstopperen også har slitt med en skade i sesongoppkjøringen.

