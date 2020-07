OPPFORDRET TIL PROTESTTRENING: John Arne Riise, trener for 3. divisjonsklubben Flint. Foto: Frode Hansen

Gir Riises «gi faen»-oppfordring det glatte lag: – Stikker kjepper i hjulene

John Arne Riise oppfordret breddefotballen til å «gi faen» i corona-restriksjonene og trene som normalt. Bomskudd, mener Høyres idrettspolitiske topp Tage Pettersen.

I mailen fra Riise til hans 3. divisjonkolleger, som TV 2 omtalte tirsdag, ga den tidligere Liverpool-spilleren en klar oppfordring om å «gi faen» og nå «trene som normalt i protest». Blant annet skrev Flint Tønsberg-treneren Riise ifølge kanalen:

«Jeg mener vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør fra i morgen(mandag) trene normalt som en protest mot den urettferdigheten vi alle føler. Regjeringen snakker om hvor viktig bredden er hele tiden, vel, handling sier mer enn ord!».

Corona-restriksjonene gir ikke mulighet til fullkontakt-trening for spillere over 20 år og Norges Fotballforbund har vært skuffet over at reglementet ikke blir myket opp, etter at toppfotballen og barnefotballen er i gang med både kamper og full trening.

Kjepper i hjulene

Men protestoppfordringen til den tidligere Liverpool-spilleren møter motstand.

– Jeg tror Riise bidrar til det stikk motsatte av det som vel er målet hans, det å gjenåpne breddefotballen raskest mulig. Den type utspill bidrar ikke til å skape sympati for fotballen tenker jeg, sier Tage Pettersen, Høyres idrettspolitiske talsmann, til VG.

Pettersen, som også er president i Ishockeyforbundet, har imidlertid registrert at Fotballforbundet har vært tydelige på at de forventer at klubber over hele landet forholder seg til det enhver tid gjeldende reglementet, som Lise Klaveness sa til TV 2 tirsdag.

Pettersen påpeker at han bruker sin politiske tyngde for å jobbe for en en positiv løsning for fotballen og idretten generelt fremover.

– Dette tror jeg bare stikker kjepper i hjulene på denne prosessen, sier Pettersen om Riises utspill.

Samtidig skriver helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja i et leserbrev i Aftenbladet man ikke kan gi unntak for én-metersregelen for voksne i breddeidretten, fordi avstandsregelen da i realiteten ikke vil gjelde lenger.

MENER RIISE BOMMER: Tage Pettersen, idrettspolitisk talsmann i Høyre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riise er forelagt Pettersens kommentarer, og svarer følgende i en e-post:

– Jeg syntes Pettersen sine kommentarer bare bekrefter at regjeringen ikke forstår oss på grasrota eller hva breddeidrett dreier seg om. Det er skuffende. Vi har prøvd å jobbe gjennom vanlige kanaler i flere måneder. Det eneste vi har fått er brutte løfter. Da blir det banalt å kalle vår kamp som kjepper i hjul, skriver han, og påpeker at han har fått svar fra «90 % av de andre trenerne i vår divisjon».

Giske: Stå sammen

Trond Giske, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har vært en ivrig forkjemper for gjenåpning av fotballen under corona-krisen. Han mener det også skorter for de som lager reglene.

– Dersom vi skal komme oss godt gjennom denne krisen, så må vi stå sammen og respektere reglene. Men da må også de som setter reglene være lydhøre og kloke. Det er der det skorter. Da får man sånne reaksjoner som John Arne Riise kom med i går, sier Giske til VG.

Den tidligere kulturministeren, som også sitter i familie- og kulturkomitéen, tror unge voksne under sommerferien, som kanskje ellers ville spilt fotball, nå kanskje driver med andre aktiviteter som har like stor smitteskade som breddefotball.

– Tage Pettersen mener Riises utspill kan bidra til å skade saken?

– Jeg tror heller det er lurere å forstå hvorfor reaksjonene blir så sterke. Jeg tror mange tenker som John Arne Riise, sier Giske.

På spørsmål om hans reaksjon på Riises protestoppfordring, fremgangsmåten ved skriftlig å oppfordre lederkolleger i 3. divisjon til regelbrudd og om han frykter at oppfordringen fra en såpass kjent person som Riise vil bli fulgt, svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad følgende:

– Vi forstår frustrasjonen i breddefotballen og håper i likhet med idrettsbevegelsen at smittesituasjonen vil fortsette å være under kontroll i Norge slik at en gjenåpning kan skje i tråd med Kulturdepartementets planer. Vi håper også at hele idretten vil fortsette å følge smittevernrådene slik de har gjort til nå på en eksemplarisk måte. Det har vært avgjørende for at vi har unngått større smitteutbrudd de siste månedene og vil fortsatt være viktig for at vi skal slippe en ny nedstengning av aktiviteter som vil ramme barn og unge.

Navn og posisjon

Riise understreket at han selv brukte sitt navn og posisjon for å kjempe for både egen klubb og breddefotballen i denne saken.

– Selvfølgelig hører noen folk på Riise ettersom han er den personen han er. Men jeg tror ikke mange beslutningstagere hører på Riise og jeg ser at flere kolleger i 3. divisjon har til hensikt å følge retningslinjene, sier Tage Pettersen.

Han understreker at idretten har fått til mye i forhold til gjenåpning av fotballen og idretten generelt fordi presidentene i Fotballforbundet og Idrettsforrbundet har vært tydelige, saklige og skikkelige under corona-perioden. Pettersen har ingen tro på at protestbevegelser gavner saken for idretten.

– Jeg tror min frustrasjon deles av alle klubber i hele divisjonen. Det er kanskje enklere for meg å komme igjennom med budskapet enn for andre. Jeg bruker de virkemidlene jeg har tilgjengelig for å gjøre det som er riktig for spillerne og klubbene, skriver Riise på spørsmål om han har hatt ryggdekning i egen klubb.

Publisert: 08.07.20 kl. 13:13

