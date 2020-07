Ramos reddet Real Madrid igjen – styrer mot seriegull

(Athletic – Real Madrid 0–1) Sergio Ramos’ eventyrlige målform tar ikke slutt. Med fem mål på syv kamper etter coronapausen kan kapteinen trolig snart heve ligatrofeet igjen – for første gang på tre år.

For andre gang på tre dager slet Real Madrid med å omsette målsjanser i åpent spill. For andre gang på tre dager ble Sergio Ramos matchvinner med et straffespark.

Straffen satt han helt nede ved stolperoten – utagbart for Athletic-keeper Unai Simon.

På syv kamper etter coronapausen har Real Madrid-stopperen scoret fem mål – og for første gang i karrieren rundet tosifret antall mål i ligaen.

Kapteinens tiende mål for sesongen gir hovedstadslaget en luke ned til Barcelona på syv poeng før katalanerne spiller mot Villarreal senere i kveld. Med fire runder igjen å spille er Barca helt avhengig av feilskjær fra Madrid-gjengen, som i realiteten har ett ekstra poeng å gå på siden ligaen avgjøres på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet.

Sesongens kamper mellom storlagene endte 0–0 i Barcelona og 2–0 til Real Madrid i Madrid.

