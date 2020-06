BETENKT: Eirik Horneland på Rosenborg-benken i oppgjøret mot Bodø/Glimt torsdag. Foto: Ole Martin Wold, NTB SCANPIX

Mer trøbbel for Horneland etter dramatisk Rosenborg-tap

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 2–3) Presset på Rosenborg-trener Eirik Horneland (45) var stort før oppgjøret mot Bodø/Glimt. Det er ikke blitt mindre.

Det ble en skikkelig berg og dalbane-kamp i solskinnet på Lerkendal torsdag kveld, der Glimt først dominerte kraftig og tok ledelsen ved Philip Zinckernagel, før innbytter Anders Trondsen snudde oppgjøret for Rosenborg – før Kasper Junker og trønderen Ola Solbakken fikset en fortjent 3–2-seier til Glimt.

Rosenborg var i skikkelig trøbbel i store deler av kampen.

Glimt dominerte stort, Philip Zinckernagel ga bortelaget en fortjent ledelse og like før timen ble i tillegg RBK-back Birger Meling utvist.

Men så snudde det for Horneland og RBK, mest takket være innbytter Anders Trondsen.

Lillehammer-gutten ble vraket fra elleveren, men 25 minutter var mer enn nok for 25-åringen. Først gjorde han forarbeidet til 1-1, der kritiserte Dino Islamovic presset frem et selvmål fra Fredrik Bjørkan.

Så banket han selv inn 2-1 til Rosenborg, etter en presis dødball fra Vegar Eggen Hedenstad.

Foto: Ole Martin Wold

Horneland har måttet svare for eget styre etter to kamper blottet for Rosenborg-nettsus: 0-0 mot Kristiansund og 0-1-tap mot erkerival Molde.

Torsdag fortsatte nedturen for et fantasiløst RBK med en betenkt Horneland på sidelinjen.

Et knallgodt Bodø/Glimt-lag spilte tidvis ball i hatt med Rosenborg i kveldssola på Lerkendal.

Og ting ble ikke bedre, sett med trønderske øyne, da Rosenborg-back Birger Meling ble sendt av banen av dommer Tom Harald Hagen tidlig i annen omgang – etter en takling med strake ben mot Jens Petter Hauge.

– Det er da ikke så mye kraft, og heller ikke så vilt, var dommen fra Eurosports ekspert Tor Ole Skullerud, som mener det hadde holdt med gult kort.

1–0-JUBEL: Philip Zinckernagel har satt 1–0 på straffe. Foto: Ole Martin Wold

Glimt serverte lekre kombinasjoner og dominerte store deler av første omgang – spesielt frem til scoringen midtveis var bortelaget blendende.

På tribunen satt styreleder Ivar Koteng. Han er neppe fornøyd med det han fikk se gjennom sine mørke solbriller. Også legenden Nils Arne Eggen var tilstede på Lerkendal.

PÅ PLASS: Nils Arne Eggen fikk se et Bodø/Glimt-lag som spilte go'fot-fotball på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Seks av ti VG-lesere svarte før og underveis i kampen at de tror Horneland er ferdig som RBK-trener ved Glimt-seier.

