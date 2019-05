Bendtner ber om forklaring fra Horneland

TRONDHEIM (VG) Nicklas Bendtner (31) forstår ikke hvorfor han blir vraket av Eirik Horneland (44). Nå vil dansken gjerne ha en forklaring på situasjonen han omtaler som «uholdbar».

Oppdatert nå nettopp







– Jeg forstår det ikke helt. Jeg er i god form og jeg arbeider hardt. Men jeg har ikke snakket med treneren, så jeg vet ikke hvorfor, sier Bendtner til VG og andre medier på Lerkendal mandag formiddag.

– Er det spesielt at Erik Botheim, som får starte, sier at han er i dårlig form?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Nå har du sett hva som blir sagt i mediene av forskjellige mennesker, og du har også sett hva jeg har sagt. Uansett hvem som spiller, så støtter jeg laget. Det gjelder også nå. Hvem treneren velger er hans sak, sier Bendtner.

VG oppdaterer saken.

les også Botheim ble valgt foran spiss-stjernene: – Jeg er i elendig form

Dansken har bare startet to kamper for RBK denne sesongen. Søndag ble han sittende på benken under hele oppgjøret mot Sarpsborg 08. Nå etterlyser han en forklaring på hvorfor han ikke får tillit i Rosenborg.

– Ja, jeg vil tro at det finnes en forklaring på hvorfor jeg ikke spiller. Han har fortalt dere mye, men har ikke fortalt meg noe. Jeg er uforstående overfor situasjonen. Men jeg arbeider hardt på trening, som dere kan se. Og det går bra, så jeg er klar, melder 31-åringen.

På spørsmål om hvor lenge det er siden han og Eirik Horneland har hatt en skikkelig prat om hans posisjon i laget, svarer Bendtner «før Bodø/Glimt». Med andre ord: Ikke siden seriestarten 31. mars.

les også Trønderne ser ut til å svikte RBK – igjen

Spissen forteller videre at han er motivert for å spille seg inn på Rosenborg-laget.

– Det er det eneste som betyr noe så lenge jeg er her. Jeg håper på mer spilletid og i en annen rolle enn nå, for den jeg har nå er uholdbar.

– Har du og Horneland samme filosofi? Han etterlyser jo at flere spillere forstår kulturen hans.

– Som spiller må du gjøre det treneren sier. Det tror jeg gjelder alle. Om han har en annen kultur eller innstilling, må man rette seg etter det.

Publisert: 06.05.19 kl. 14:40 Oppdatert: 06.05.19 kl. 14:58