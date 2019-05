I NÆRKAMP: Stuttgarts Marc-Oliver Kempf i kamp mot Hertha Berlins Rune Almenning Jarstein i lørdagens oppgjør på Olympiastadion i Berlin. Foto: AXEL SCHMIDT / X03330

Tyske medier: Jarstein ute resten av sesongen

Bundesliga-sesongen er over for landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (34), ifølge tyske medier.

Bild skriver at 34-åringen skal gjennom en kneoperasjon og at han mister Hertha Berlins to siste seriekamper mot Augsburg og Bayer Leverkusen.

– Han har hatt problemer en stund, sier trener Pal Dardai, som forklarer at beslutningen om operasjon er tatt i fellesskap mellom Jarstein, trenerapparat og medisinsk personell.

Jarstein sto hele kampen da Hertha slo Stuttgart 3–1 lørdag. Operasjonen vil skje den kommende uken, ifølge Bild.

For A-landslagets assistenttrener Per Joar Hansen er nyheten ukjent, inntil VG tar kontakt lørdag kveld.

– Dette er nytt for oss, sier han.

– Har kneskaden vært kjent for dere?

– Han har hatt noe småtteri, men han har hatt kontroll på det.

Norge har EM-kvalifiseringskamper mot Romania på Ullevaal 7. juni og borte mot Færøyene 10. juni. Nå risikerer keeperen å gå glipp av de to kampene.

– Jeg ønsker ikke å si noe om det før vi vet noe mer, sier Per Joar Hansen.

