ENGA-GUTT: Vidar Örn Kjartansson jubler for scoring mot Bodø/Glimt i april 2014. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Vålerenga får kamp om Kjartansson: – Har tilbud fra tre klubber

VALLE (VG) Islandske Vidar Örn Kjartansson (30) kan bli klar for sin andre periode i Vålerenga – seks år etter at han ble toppscorer i Eliteserien med 25 mål på 29 kamper.

For mindre enn 10 minutter siden

– Han har tilbud fra tre klubber og vurderer dem, opplyser Kjartanssons agent Olafur Gardarsson til VG.

Han avviser kontant at spissen allerede har signert for Vålerenga, men Oslo-klubben bekrefter sin interesse.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi har fulgt med han og snakket med hans folk og synes det er veldig spennende om vi kunne få til det. Så vi jobber med saken. Alt er ikke klart, men vi jobber på, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Han tror Kjartansson blir Vålerenga-spiller:

– Helt til noe annet er bevist, tror jeg det, sier han.

Tirsdag kveld meldte TV 2 at 30-åringen vender tilbake til Valle, og at partene har blitt enig om en avtale.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var klart, men der er vi ikke helt ennå, svarer Ingebrigtsen.

Ifølge svenske medier er også Hammarby og Malmö interessert i islendingen.

Ingen har vist seg like målfarlig siden Kjartansson ble solgt til kinesiske Jiangsu Sainty FC for rundt 20 millioner kroner etter 2014-sesongen.

Islendingen sto for 42,4 prosent av Vålerengas scoringer i Eliteserien dette året. Til tross for at spissen var en gedigen suksess, ble Oslo-klubben «bare» nummer seks, under ledelse av Kjetil Rekdal.

Kjartansson har også vært innom Malmö, Maccabi Tel Aviv, Rostov, Hammarby, Rubin Kazan og Yeni Malatyaspor siden han forlot Vålerenga. Islendingen ble løst fra kontrakten med Yeni Malatyaspor, og det skal ha vært interesse fra flere klubber for den kontraktsløse spissen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 26.08.20 kl. 12:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser