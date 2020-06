TRENTE MED FULL KONTAKT: Bærum SK gjennomførte en økt med full kontakt tirsdag ettermiddag. Det får mange til å reagere. Foto: Tore Kristiansen

Her trener Bærum med full kontakt: – Bør lede til poengstraff

BÆRUM (VG) I strid med smittevernreglene og regelverket til NFF trente Bærums 2. divisjonslag med full kontakt tirsdag.

Etter flere tips om at Bærum har trent for fullt, var VG til stede på Sandvika stadion tirsdag ettermiddag.

2. divisjonslaget trente med full kontakt, under ledelse av tidligere toppspiller Jan Derek Sørensen.

Det er foreløpig kun i Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen at lagene får trene med full kontakt blant fotballspillere over 20 år. 2. divisjonslagene må fortsatt holde minst en meters avstand.











FULL KONTAKT: Slik så det ut på tirsdagens treningsøkt for Bærum SK.

Tirsdag gjennomførte likevel Bærum Sportsklubb en fullstendig spilløkt, med full kontakt. I Østerrike førte en lignende overtredelse av regelverket til seks poeng i straff for tidligere serieleder LASK Linz.

Etter at spillerne hadde gjennomført noen enkle pasningsøvelser og sprinter, satte hovedtrener Jan Derek Sørensen i gang spill på nesten full bane.

Spillerne taklet, var i tette kroppsdueller og opptrådte som under en normal trening. Slik fortsatte det i omtrent en halv time. Da oppdaget hovedtrener Sørensen VGs team. Han stoppet økten, og gikk tvers over banen, svært opprørt av at VG var til stede.

VG stilte tre ganger spørsmål om hvorfor de gjennomførte en økt med full kontakt. Til slutt stormet Sørensen vekk og meldte:

– Jeg har ingenting å si til dere.

VG forlot stadion omtrent ti minutter senere. Da var økten fortsatt ikke i gang.

Et par timer senere tok Bærums klubbledelse kontakt med VG, og ba om at Sørensen likevel kunne bli intervjuet.

TAR SELVKRITIKK: Her har Jan Derek Sørensen oppdaget VGs team, og kommer bort for å spørre hva VG gjør der. Etter økten tok han selvkritikk, og sier treningen var over grensen i noen situasjoner. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Helt sjanseløs opptreden

Treningsøkten får flere til å reagere.

– Dette er noe jeg tenker bør lede til poengstraff. Jeg synes ikke det ville vært ufortjent, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen, som også holder til i 2. divisjon.

– Det er helt sjanseløs opptreden. Noen andre, som er smartere enn meg, skal få uttale seg om det med smittevern, men det jeg reagerer mest på er det de gjør overfor konkurrentene, sier Kampen.

Han påpeker at det kan bli svært kort tid fra lagene får starte trening til de starter å spille kamper. Derfor er det en stor fordel å få starte øktene med full kontakt tidligere.

– Det er, hvis man skal dra til litt, potensielt sesongavgjørende, sier Kampen.

Han får støtte fra Divisjonsforeningen, som er interesseorganisasjonen for klubbene i 2. divisjon.

– Det synes jeg ingenting om. Bærum kjenner reglene like godt som alle andre. Hvis de har gjort dette, må de stå for det selv, og overfor alle de andre klubbene i divisjonen. Det er veldig trist, sier Kari Lindvik, som er leder i Divisjonsforeningen.

– Vi ønsker ikke å jukse

Styreleder i Bærum SK kaller saken svært beklagelig.

– Styret er veldig klare på at det ikke skal skje. Hvis det har skjedd må vi ta det med våre folk på A-laget. Det er sterkt beklagelig, sier styreleder Carl Christian Wishman.

Sørensen selv tar også selvkritikk, og sier de forsøkte å gjøre økten så kamplikt som mulig under omstendighetene.

– Det eneste vi kan gjøre å rekke hånda opp i været, og si at med denne treningen bommet vi ved noen situasjoner i begynnelsen av treningen, sier Sørensen.

– Det jeg kan si om dagens økt er at den skulle etterligne noe som ligner på en vanlig fotballkamp – der vi også følger gjeldende restriksjoner. I vår bestrebelse etter å få til noe i disse tider, som ligner på vanlig fotball, så erkjenner vi at vi ved noen situasjoner i begynnelsen av dagens trening ikke lyktes i henhold til gjeldende regler.

– Vi har fått flere tips om at dere har gjennomført fullkontaktøkter før. Har dere hatt noen slike økter tidligere?

– Nei, vi har ikke hatt en sånn økt som i dag. Vi skulle prøve å få til en formasjonstrening, med dommer fra egen klubb så han også skulle få litt trening. Vi prøvde å gjøre noe som er kamplikt i henhold til gjeldende regler.

– Andre lag mener dette ikke er fair play og at dere får et forsprang. Er du enig i det?

– Vi ønsker ikke å jukse, men i vår etterstrebelse til å få et eller annet til å ligne på vanlig fotball gikk det i dag ikke helt som ønsket, sier Sørensen.

– DE TAR SEG TIL RETTE: Det sier NFFs Alf Hansen om Bærum SK. Foto: NFF

NFF: – Tar seg til rette

Fredrikstad er blant klubbene med størst ressurser i divisjonen, og klubben venter spent på å komme i gang selv.

– På den ene siden kan jeg forstå frustrasjonen – vi kjenner på det selv og vil gjerne komme i gang, men enn hvor vanskelig det er så må vi forholde oss til smittevernseglene og instruksene, sier hovedtrener i FFK, Bjørn Johansen, og legger til at han ikke vil felle noen dom over noen andre.

NFF forklarer at de ikke har noen apparat for sanksjoner i disse tilfellene, da 2. divisjon ikke ligger under NFFs protokoller for toppfotballen. De mener det er en sak mellom myndighetene og Bærum SK.

– Jeg kjenner ikke til om de har trent med full kontakt, men om det er riktig så er det er brudd på rammene fra helsemyndighetene. Vi forventer at klubbene våre lojalt følger det, sier direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen.

– Det som er kjernen er at de ikke følger det som resten av Fotball-Norge lojalt har valgt å følge. Vi har fått klare faglige råd, og har vært tydelig på at vi skal følge dem. Da tar de seg til rette og bryter det, sier Hansen.

Publisert: 09.06.20 kl. 22:02 Oppdatert: 09.06.20 kl. 22:16

