TILBAKE: Har Jürgen Klopp en rolle til Marko Grujić, som her er i aksjon for Hertha Berlin? Foto: NTB SCANPIX

Suksess i Berlin - men er han god nok for Klopp?

Liverpool kjøpte Marko Grujić (24) i januar 2016, men han har fått bare 14 opptredener for de røde gjennom disse årene. Nå skal han hjem etter utlån i Hertha Berlin.

Nå nettopp

Serberen har spilt to sesonger for den tyske hovedstadsklubben, og Hertha Berlins sportsdirektør Michael Preetz sier at det nå er «100 prosent sikkert» at Grujić skal tilbake til Liverpool.

Men inngår han i Jürgen Klopps planer for neste sesong eller blir det enda et utlån for serberen, som har spilt både for Røde Stjerne, Cardiff og Hertha mens han har vært eid av Liverpool.

Klopp la mye energi i å hente Grujić for fire og et halvt år siden, og han har kontrakt helt til sommeren 2023.

– Han er rett og slett en veldig god spiller. For meg har lånet vært fornuftig, sier Herthas sportsdirektør Preetz til Goal.com.

– Liverpool får tilbake en spiller som definitivt er mer erfaren enn han var, for han har fått viktig kamptrening.

Preetz var særlig imponert av Grujić den første sesongen og synes at han er på vei tilbake til gammel, god form nå etter corona-pausen.

Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet er likevel ikke helt overbevist:

– Grujic har spilt helt ok denne sesongen, men det har jo vært en veldig rar sesong i Berlin med fire trenere.

– Han er klok, bra med ball og god i dueller. Om han er god nok for Liverpool, tror jeg ikke, til det er han litt for treg i beina. Men på den annen side så har jo ofte Klopps midtbanespillere vært ganske trege, både i Dortmund og i Liverpool. Så kanskje, undrer Eivind Bisgaard Sundet.

Marko Grujić hadde 3,33 i snitt på sportsmagasinet Kickers børs i forrige sesong. Denne sesongen har han atskillig dårligere: 3,78. Midtbanekollegaen Per Ciljan Skjelbred har til sammenligning knallsterke 3,20. Men serberen har vært i startoppstillingen i nesten hver eneste kamp, står med fire ligamål og har spilt 78 prosent av samlet tid for Hertha, ifølge Transfermarkt.com.

– Jeg håper fortsatt å bli førstelagsspiller i Liverpool. Du kan ikke gi opp dine drømmer, sa Marko Grujić selv til Goal.com i januar.

– Jeg kommer trolig til å jobbe hardere nå enn jeg har gjort noen gang i mitt liv. Jeg vet at det blir tøft. Jeg er ikke dum. Jeg vet at Liverpool nå er et utrolig lag, verdens beste. Så jeg vet at jeg må opp på et veldig høyt nivå hvis jeg skal få sjansen.

Publisert: 13.06.20 kl. 10:46

