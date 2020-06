INN I EKSPERT-TURNUS: Hun har vært toppspiller, er fotballtrener – og nå skal også Eline Torneus fra Skjervøy vurdere Eliteserien for Eurosport. Foto: Eurosport

Eline Torneus (31) er Eurosports nye ekspert på Eliteserien

Hun ble kjent som «Virkelighetens Helena Mikkelsen» – og nå inntar også Eline Torneus (31) fjernsynsskjermen i beste sendetid på søndagskveldene.

Den tidligere toppspilleren for Røa og Fløya og tidligere treneren for Skjervøys herrelag i 3. divisjon er nemlig ny fotballekspert for rettighetshaver Eurosport på Eliteserien.

– Det er en rolle som gir muligheter til å være så tett på Eliteserien som mulig. Jeg kan se fotball, følge de mest interessante kampene, og det er utrolig kult, forteller Torneus til VG.

Hun slutter seg dermed til ekspertkorpset der blant annet Tor Ole Skullerud, Bengt Eriksen, Bernt Hulsker, Joacim Jonsson og Kjetil Rekdal er inne fra før. Torneus blir kanalens første kvinnelige fotballekspert etter at de overtok rettighetene fra og med 2017-sesongen, i samarbeid med VG.

Hun skal inngå både i direktesendingene under rundene – som det blir mange av de neste to månedene – og oppsummeringsprogrammet etter hovedkampen.

– Det blir å få med seg alt av mål og prestasjoner og få sett det med analytisk blikk. Jeg mener selv at jeg har ganske god innblikk i hva som skjer i hodet til både trenere og spillere gjennom en kamp, at jeg kan sette meg inn i stressede situasjoner. Og bryte ned litt det som skjer på banen gjennom min forståelse av fotball, sier Eline Torneus.

Hun er nylig blitt ansatt som utviklingssjef i Røa, klubben hun også tilhørte som spiller i fire sesonger fra 2013 til 2016. I juli går flyttelasset fra Tromsø til hovedstaden og fra og med tredje runde skal den tidligere midtstopperen gå til angrep i Eurosport-studio.

– Vi oppdaget Eline da hun var i panelet i fotballsendingene til Nordlys forrige sesong. Tøff dame med solid fotballbakgrunn, sier Eurosports fotballsjef Erling Finsrud.

– Hvorfor gikk det tre hele sesonger med Eliteserien før dere ansatte en kvinne som fotballekspert?

– Gudene skal vite at vi har vært på utkikk hele tiden – siden 2017. Der har vi gjort en dårlig jobb. Men vi hadde jo Norges første kvinnelige hovedkommentator, da, sier Finsrud og sikter til Anne Sturød.

SPILTE CUPFINALE: Eline Torneus (med ball) gjorde en heroisk forsvarskamp da Røa møtte suverene Lillestrøm og Lene Mykjåland i cupfinalen i 2016. Det ble tap etter ekstraomganger. Til høyre Therese Sessy Åsland. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Eline Torneus Født: 16. mai 1989 Toppspillerkarriere: 123 kamper og 39 mål for Fløya (Toppserien og 1. divisjon) 2006–2012, 21 kamper og 10 mål for Røa (Toppserien) 2013–2016. Tapende cupfinalist i 2016. U-landskamper: 37. Trenerkarriere: Nylig ansatt som utviklingssjef i Røa. Tidligere trener for Skjervøy (menn) i 3. divisjon, Fløya (kvinner) i 1. divisjon og hovedtrener på Norges Toppidrettsgymnas. Var også spillende assistenttrener i Røa. Sivil status: Samboer. Vis mer

I tillegg til å markere seg på lokalavisens fotballmagasin, er Torneus mest kjent for trenerjobben i Skjervøys herrelag på serienivå fire. Det gjorde henne til et ofte brukt intervjuobjekt da tv-serien «Heimebane» med Ane Dahl Torp i hovedrollen som trener for den fiktive toppklubben Varg skapte likestillingsdebatt i fotballen.

– Jeg synes det var hyggelig å bli lagt merke til. Det verste som den merkelappen brakte med seg, var da vi tapte, og motstanderne skulle takke for kampene. Da fikk jeg ofte «det var synd, Helena!», sier Torneus og ler.

– Men det viktige med den serien, var at den satte mer fokus, både på kvinnelige trenere og kvinnelige spillere. For meg har hverdagen i kvinnefotball blitt mer profesjonalisert i ettertid. Så har vi også fått Lise Klaveness i en lederrolle i Norges Fotballforbund. Det er ekstremt kult å se hvor bra hun klarer seg, sier Torneus om NFFs elitefotballdirektør.

– Hvordan opplevde du å være sjef for en gjeng menn?

– Kult og spennende – utfordrende, på en måte jeg ikke har vært borti før. Er man ikke fornøyd med det som blir presentert eller prestert, har herrefotballen den brutale ærligheten og direkteheten, og det var positivt å få være med på. Da kan du gå konkret til verks. Du får egne svakheter slengt i ansiktet, men jeg synes det er konge å få beskjed om det jeg må gjøre noe med.

– Er du aktiv på sosiale medier – der gjerne responsen kommer?

– Kun på Instagram. Jeg blir nok å prøve meg på Twitter. Så får jeg ta eventuelle tilbakemeldinger som de kommer. Jeg tror selv jeg er hardhudet, men det kanskje ingen før de står «midt i dritten», melder Eline Torneus

Publisert: 15.06.20 kl. 09:00

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

