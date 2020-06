RETT I HOVEDROLLEN: Marcus Holmgren Pedersen var ikke tiltenkt en plass i startoppstillingen til Molde før sesongen. Nå kan han bli en nøkkelbrikke for den regjerende seriemesteren. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Moldes nye juvel forbløffet sjefen: – Jeg kastes rett til ulvene

MOLDE (VG) Marcus Holmgren Pedersen (19) startet bare fire seriekamper for Tromsø forrige sesong – i tre forskjellige posisjoner. Nå er han plutselig førstevalg som høyreback hos den regjerende seriemesteren.

Men det er nok fortsatt en god stund til han får innført sitt foretrukne kallenavn i Molde. Som TIL-talent hadde den fot- og munnrappe innleggsspesialisten for vane å bli omtalt som «Kongen av Hammerfest», fordi han er den eneste fra hjembyen med kamper i Eliteserien.

– Jeg har ikke solgt meg så mye inn som dét her, men det kan sikkert komme litt etter hvert, gliser 19-åringen som signerte for romsdalingene i februar.

Lagkamerat Etzaz Hussain – med tre serie- og to cupgull på CV-en – kommer med en tydelig advarsel:

– Han er litt mer ydmyk her med tanke på folkene som er her. Han kan ikke kalle seg konge nå. Han må vente litt med det.

Men det meste har gått fort for Holmgren Pedersen siden overgangen fra Tromsø. Han ble hentet inn som ungt backtalent som skulle fases inn i laget over tid, kanskje som erstatter for Kristoffer Haraldseid på sikt dersom den seks år eldre høyrebacken skulle ta steget ut i Europa.

Så smalt det på trening. Haraldseid skadet korsbåndet uken før seriestart og mister hele sesongen. Brått var den uprøvde nykommeren blitt det klare førstevalget. Fra første til siste minutt løp nordlending opp og ned på Moldes høyreside i den overbevisende 4–1-seieren borte mot Aalesund i tirsdagens serieåpning.

– Haraldseids skade gir meg enda større ansvar. Jeg kastes rett til ulvene. Jeg må bare gjøre meg klar til å stå imot og klare å prestere, sier Holmgren Pedersen, som mener det både er fordeler og ulemper med den spesielle situasjonen han har havnet i:

– Det gode er at det åpner seg muligheter for mer spilletid, men det dårlige er at jeg ikke har noen jeg kan strekke meg etter på høyrebacken og ta lærdom av. Jeg mister et godt eksempel.

Molde-trener Erling Moe virker ikke særlig bekymret – selv om han i vinter uttalte til VG at Kristoffer Haraldseid alltid var den første spilleren han satte opp i startelleveren.

Ferskingen har nemlig forbløffet sjefen sin.

– Han kom som en litt ukjent gutt for Fotball-Norge. Vi visste hvor spennende han var, men jeg synes faktisk han har klart å overraske meg med hvor langt han har kommet, og hvor voksen han er. Han var ikke fast i Tromsø engang, men nå vil han få en enda større rolle med oss, sier Moe.

– Jeg har fått reaksjoner på at folk er imponert og tenker at det kan bli bra. Det er hyggelig å høre, men jeg velger ikke å tenke så mye over det. Jeg er ikke ferdiglært ennå, svarer Holmgren Pedersen.

U20-landslagsspilleren priser seg lykkelig for endelig å ha funnet en posisjon der han blir satset på. I Tromsø var det nemlig ikke slik. Forrige sesong fikk han fire kamper fra start under Simo Valakari, både som høyreback, høyrekant og spiss. I tillegg fikk han 13 innhopp.

– Det virket ikke som at treneren stolte på meg, sier unggutten og utdyper:

– Jo mer jeg var ute av laget, desto mindre snakket han med meg. Men det var ikke sånn at vi mislikte hverandre heller.

I Molde fremstår planen tydeligere. «Internasjonalt potensial», varslet Molde-direktør Ole Erik Stavrum da signeringen ble offentliggjort. Ambisjonene befinner seg også på kontinentalt nivå.

– Karriereplanen er å kunne nå en av verdens fem beste ligaer. Jeg føler Molde er riktig klubb for meg å være i nå. Jeg føler jeg tar steg fortere her.

