Liverpool senket av Chelsea i FA-cupen

(Chelsea-Liverpool 2–0) Kanonskudd av hjemmelagets Willian og Ross Barkley sendte Jürgen Klopps allerede skadeskutte Liverpool ut av FA-cupen.

Etter 0–1 mot Atlético Madrid, med nød og neppe 3–2 over West Ham og ydmykende 0–3 for Watford, var det på alle vis – ikke minst på bakgrunn av Liverpools suverene sesong før disse tre oppgjørene – tid for å reise kjerringa for Jürgen Klopps sagnomsuste mannskap i FA-cupens femte runde.

Det skjedde ikke. Liverpool ble rent i senk av Frank Lampards sprudlende mannskap på Stamford Bridge i London.

Etter en forrykende kampstart fyrte hjemmelagets Willian av en voldsom rakett av et skudd mot Liverpool-keeper Adrian, som hadde «posisjonert» seg i knestående da den flakkende ballen traff hans venstre arm – og nettmaskene.

– Den skal selvfølgelig Adrian ta. Han ser ballen hele veien, konstaterte ekspert Morten Langli i rettighetshaver Viasats studio.

1–0 til Frank Lampards lag på Stamford Bridge allerede i det 13. spilleminutt.

Syv minutter senere var Jürgen Klopps lag nær – ved Minamino og Mané – å utligne; en sånn «er det mulig?»- sjanse. Forestillingen var på ingen måte over med det. Liverpool lot ikke til å være preget av sin ferske formdupp, mens Chelsea kom i bølgende stormløp – gjerne ved hjelp av fyrtårnet Giroud.

Syv minutter før pause burde Divock Origi presset inn 1–1, men han la for stor kraft under ballen til at den skulle han en mulighet for å snike seg inn bak Chelsea-keeper Kepa.

Enda litt nærmere halv tid gikk Mateo Kovacic ned for telling. Mason Mount kom inn i hans sted og viste seg frem ved frekke fremspill umiddelbart. Omtrent i det dommeren blåste av omgangen, styrtet 18 år gamle Williams inn i Chelseas Pedro. Det var ikke så mye å snakke om, men den voldsomme intensiteten i taklingen var betegnende for så å si alle de første 45 minuttene.

Etter seks minutter av andre omgang ble Willian tvunget til å forlate femte runde-bataljen. Frank Lampard pleier ikke å spille på altfor mange ansiktsuttrykk på sidelinjen. I dette tilfellet fikk han et drag av bekymring over ansiktet.

Det hadde han saklig sett grunn til. Men spillerne tok ikke notis. Aller minst Ross Barkley. Etter en langspurt à la Braut Haaland – vel å merke med ballen – kittet han inn 2–0. Denne gangen bak en sjanseløs Adrian i Liverpool-målet.

Jürgen Klopp dyttet innpå Roberto Firmino.

Chelsea fortsatte imidlertid sin dominans, med hensyn til opplagte målsjanser. Giroud åpnet Liverpools midtforsvar og «la» ballen i tverrliggeren. Lagkamerat Mount hadde gjort det samme på et frispark noen minutter tidligere.

På overtid ble Liverpool tilkjent hjørnespark. Det ble det ikke noe av, som det heter – annet enn et nytt hjørnespark. Det endte med at Salah dro til med en strømpe-volley. Det var ikke Liverpools kveld – det var Chelseas – foran 40.000 tilskuere i London.

