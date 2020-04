HYLLES: Rune Bratseth hylles av publikum på Weserstadion i forbindelse med 25 års feiringen av ligagullet (sesongen 1987/-88). Foto: Martin Rospek

Werder Bremen trues med konkurs: – Nitrist

Werder Bremen ber om en halv milliard kroner for å unngå konkurs. Rune Bratseth (59) – får vondt i hjertet av sin tyske Bundesligaklubb – hvor han oppleve knallsuksess.

For 28 år siden vant Werder Bremen Europacupen for cupvinnere (2–0 over Monaco). Og under Bratseths tid (1986 til 1994) vant klubben to serie- og to cupmesterskap.

Men det var den gangen. Nå ligger de nest sist i Bundesliga. Coronaviruset har satt en stopper for all profesjonell fotball i Tyskland inntil videre. Kanskje starter de opp igjen i mai uten tilskuere. Og uten inntekter er det mer enn bare sportslige problemer som ryster Werder Bremen. Konkurs kan bli utfallet uten umiddelbar økonomisk hjelp.

– Det ville være nitrist hvis det skulle gå så galt, sier Rune Bratseth.

Ifølge kicker.de må Werder ha 45 millioner euro (tett på en halv milliard norske kroner) for å kompensere for tapte TV-, billett- og sponsorinntekter. Klubbdirektør Klaus Fibry legger ikke skjul på hvor ille det står til. Nå ber han om hjelp fra det offentlige, banker og klubbens aksjeeiere.

– Det er vår plikt å sikre fortsatt økonomisk eksistens av Werder. Og før eller senere vil alle Bundesliga-klubber være i denne situasjonen, sier Klaus Fibry.

Bratseth sier at «det gjør noe med ham» når han hører at de sliter. Og han roser klubbledelsen for åpenhet. Han kjenner folk i ledelsen veldig godt. For tre år siden var han invitert med på treningsleir til Østerrike. Der ble han veldig godt kjent med klubbdirektør, Klaus Fibry, og sportssjef Frank Baumann.

– Jeg tror ikke Werder er alene i Bundesliga om økonomiske problemer. Det er mye som er trist i disse tider. Her står det ikke om liv, men om arbeidsplasser og en lang historie, som i seg selv er dramatisk nok, sier Bratseth.

Han beskriver sin innholdsrike karriere i Werder Bremen som en eventyr. Fansen ga ham kultnavnet «Der Elch» – elgen – og trønderen ryddet unna i forsvaret, scoret mål og løftet pokaler.

– Jeg håper virkelig at fotballen i Bundesliga kommer igang, slik at de i hvert fall får vist det på TV, og at inntektene strømmer på igjen for Werder Bremen og de andre klubbene, sier Rune Bratseth.

PS! Bundesligadirektør, Christian Seifert, har uttalt at planen er at alle de ni gjenstående serierundene skal spilles ferdig innen utgangen av juni. Bayern München leder fire poeng for Borussia Dortmunds og Erling Braut Haaland på 2. plass.

Publisert: 25.04.20 kl. 21:46

