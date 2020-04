KRAFTIGE STEG: Svein Mathisen i fullt firsprang på den nye kunstgressmatta på loftet til familien Mathisen. Til venstre far Jesper, som tar imot VG på besøk til familiens bolig i Kristiansand. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Jesper Mathisen bygde bane til sønnen: – Det eneste gode nå er ekstra tid med familien

KRISTIANSAND (VG) Siden livet ellers står stille, benytter Jesper Mathisen (33) sjansen til å lage Norges nye toppspiller – på loftet hjemme i Kristiansand.

– Kom igjen, Svein – skyt – hardt ... Den sørlandske stemmen til Jesper Mathisen runger i toppen av eneboligen i Kristiansand, der sønnen Svein (4), med Start-drakt med nummer ni på ryggen, smeller til med venstrebeinet, og ballen går knallhardt i mål.

– Yes, bra Svein – give me five, sier Jesper Mathisen – og strekker hånda ut mot sønnen, et av få barn som har en egen fotballbane han kan gå til – uten å forlate huset han bor i.

For de uinnvidde: Jesper Mathisens far het Svein, og var Sørlandets største fotballkjendis, med seriegull i 1978 og 1980 for Start, 25 A-landskamper og en karriere i radio- og TV etter at han la opp.

At Jespers førstefødte ble kalt Svein, det var det aldri noen tvil om. Til ære for faren, som Jesper Mathisen satte svært høyt, måtte det bare bli Svein. Han døde av kreft i 2011, 58 år gammel. Jesper selv er oppkalt etter den danske fotballyndlingen Jesper Olsen.

FAMILIE: Yngste sønn Jens (1) koser seg da begge foreldrene er mye hjemme for tiden. Pappa Jesper og mamma Trine får også unormalt mye tid sammen.

Årst hadde rester

Fra sidelinjen følger samboer Trine Mjåland og sønn nummer to, Jens (1) med, der Svein tar sats – og treffer VGs fotograf midt i magen, med plastballen, til stor latter. Jesper Mathisen forteller at Jens ble hetende Jens «fordi Trine ville det», for en gangs skyld er det ingen sammenheng med fotball.

– Men jeg syns også det er et fint navn, smiler Jesper Mathisen.

Fotballbanen på loftet, med kunstgress, ble til da resten av huset var ferdig innredet – « ... og lite penger igjen etter opp-pussingen», som Mathisen formulerer det.

– Så hadde Ole Martin Årst igjen noen rester med kunstgress, som vi limte på her. Sånn ble det fotballbane – foreløpig for Svein. Fotballen har sterk konkurranse fra Kaptein Sabeltann, men interessen for fotball er økende, smiler Jesper Mathisen.

Han har vært mer hjemme enn på lenge. Det er uvant, men også godt. Månedene mars, april og mai er de månedene Mathisen pleier å være mest borte fra familien, da den norske sesongen planlegges og startes.

MED PAPPA: Svein Mathisen er en av Sørlandets største fotballpersonligheter. Han døde i 2011. Her er han med Jesper foran sesongstart i 2009. Foto: Hallgeir Vågenes

Juva-fakta JESPER ALEKSANDER MATHISEN

Født 17. mars 1987 i Kristiansand.

Klubber som aktiv fotballspiller: Gimletroll (yngre lag), Start (2004–15) og Bryne (lån 2005).

Seriekamper/mål: 146/10 (siste kamp 25. mai 2014).

Aldersbestemte landskamper/mål: 38/16 (2/0 på U21-nivå, 2005 og 2007).

Posisjon på banen: Spiss og etter hvert midtstopper etter vedvarende kneproblemer.

Fotballekspert i TV2 siden 2014. Vis mer

– Det eneste gode med denne coronaen er at folk får masse ekstra tid med familien sin, sier Jesper Mathisen.

Som fotball-profil og kommentator i TV 2, er han mye på farten, til Oslo og Bergen – og på reise med landslaget. Men nå er det meste på vent, selv om det var en opptur at kanalen vant rettighetskampen om Champions League fra 2021–2024.

– Det var tungt at vi mistet Premier League, særlig nå med Liverpool-suksessen og Solskjær i Manchester United. Men Champions League er et solid plaster på såret, det er en kjempekul rettighet, og utrolig viktig for TV 2, mener Mathisen.

Han er uansett mest opptatt av norsk fotball, det er der han kjenner flest og kan mest. Og han er, naturlig nok, mest opptatt av når Eliteserien kommer i gang.

Nytt forretningseventyr

Han har hatt gradert pappaperm i 2020, og etter at ting stoppet på grunn av viruset skrudde han den prosent-satsen opp – fordi det da var veldig lite å jobbe med.

Men Mathisen liker å ha mye å gjøre. Han trives dårlig når det ikke skjer noe, og nå har han fått mer tid til sitt nye prosjekt: Idretten «Padel», som er en kombinasjon av tennis og squash. Sammen med tidligere klubbkamerat (og nå kamerat) Ole Martin Årst, har Mathisen leid en 2000 kvadratmeter stor lagerbygning, der det skal settes inn Padel-baner, som duoen har importert fra Spania.

Problemet er at de som skal sette sammen banene, de kommer seg (foreløpig) ikke fra Spania til Norge grunnet coronaviruset.

I tillegg er Mathisen medeier i et nyåpnet Padel-senter på Økern i Oslo.

– Vi har fått åpnet banene på Økern i Oslo, men Årst og Mathisen venter fortsatt på å få åpnet her i Kristiansand – nok en konsekvens av Coronaen, sier Jesper Mathisen.

– Dette er også en del av jobben min. Og jeg er satt sammen sånn at jeg blir stresset av å ha lite å gjøre, mens jeg har full kontroll hvis jeg har mye å gjøre, smiler Jesper Mathisen – mens sønnen Svein smeller nok en ball i mål oppe på loftet.

Kanskje får vi den tredje Mathisen på IK Start om noen år.

Publisert: 30.04.20 kl. 20:57

