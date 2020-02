KONFRONTERT: Ole Gunnar Solskjær ble konfrontert med Sarr-saken på pressekonferansen før kampen mot Chelsea.

Solskjær konfrontert med Sarr-saken av britiske medier

På pressekonferansen før oppgjøret mot Chelsea måtte Ole Gunnar Solskjær svare på spørsmål om voldtektstiltalte Babacar Sarr.

Britiske The Telegraph publiserte fredag flere saker om Sarr-saken, hvor en av kvinnene som har anmeldt den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr for voldtekt uttalte at hun mener Solskjær ikke er egnet til å lede Manchester United.

– Jeg tror ikke han har verdiene til å lede en stor fotballklubb – eller folk i det hele tatt, hevdet kvinnen overfor The Telegraph. Solskjær ble konfrontert med denne uttalelsen på fredagens pressekonferanse.

I The Telegraph-saken fikk Solskjær også kritikk av ledende advokater i Storbritannia for å ha latt Sarr spille kamper for Molde, samtidig som spilleren var tiltalt for voldtekt. Sarr ble frikjent for denne saken i Romsdal tingrett samme høst, men ble likevel dømt til å betale erstatning til kvinnen. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er blitt utsatt tre ganger fordi spilleren ikke har møtt i retten. Han skal i lengre tid ha oppholdt seg i Saudi-Arabia, der han nå spiller fotball.

The Telegraph har fremsatt ni spørsmål til Manchester United i sammenheng med publiseringen av sin sak, og fikk følgende svar av fotballklubben:

«Som manager for Molde på den tiden respekterte Ole Gunnar Solskjær rettsprosessen det norske rettssystemet, som fortsatt pågår.»

VG har også stilt klubben flere spørsmål, men har hittil bare fått det samme svaret fra en talsperson i klubben.

TILTALT: Babacar Sarr. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

På pressekonferansen ble Solskjær konfrontert med påstanden om at han ikke var egnet til å lede Manchester United, om han angret på noe han gjorde i perioden hvor han lot Sarr spille for Molde samtidig som han var tiltalt for voldtekt, og om han ville gjort noe annerledes.

– Jeg tror jeg kun kan svare det jeg allerede har gjort gjennom klubben. Saken går gjennom det norske rettssystemet, og man må respektere den rettslige gangen der, svarte Solskjær.

Solskjær ble presset videre på avgjørelsen om å la Sarr spille, selv om retten konkluderte med sannsynlighetsovervekt for at Sarr hadde begått voldtekten, og ble dømt til å betale erstatning mot kvinnen.

– Jeg svarte nettopp på spørsmålet. Jeg forstår hvor vanskelig situasjonen er. Du vil ikke at noen skal være i en sånn situasjon, og alle parter involvert i saken har en tøff tid, men det er mitt svar, sa Solskjær.

Nylig skrev VG at Sarr er tiltalt for en ny voldtekt. Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyste da at saken opprinnelig ble henlagt av politiet, men at statsadvokaten omgjorde henleggelsen etter klage fra kvinnens bistandsadvokat.

Sarr er fortsatt internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter har ikke fått ham utlevert til Norge.

