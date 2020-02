Athletic-veteranen: – Vi er lei av å se Barca og Real Madrid vinne alt

Både Barcelona og Real Madrid er slått ut av den spanske cupen. Det mener Athletic Bilbao-veteranen Aritz Aduriz (39) er bra.

– Vi er litt lei av å se Barcelona og Real Madrid vinne alt, sa han i et intervju gjengitt av AS nylig.

– Jeg har fantasert om å vinne cupen i lang tid. I starten var det bare en fantasi, men nå er det nærmere, selv om det er veldig vanskelig. Tenk deg å legge opp denne sesongen og vinne en tittel. Det er alles drøm.

Athletic Bilbao møter Granada i en VG+-sendt semifinalekamp onsdag kveld, mens Real Sociedad skal opp mot Mirandés, også det på VG+. Dermed kan det bli baskisk finale mellom Athletic og Real Sociedad i Copa del Rey – for første gang siden 1910.

Aduriz var med på Athletic Bilbaos lag som tapte finalen mot Barcelona i 2015. Det var Barcas første av i alt fire strake cuptitler. Athletic har faktisk tapt tre finaler for Barcelona siden 2009.

Athletic har samlet flest trofeer av de to baskiske klubbene. Athletic har også stått på at de skal ha bare baskiske spillere. Mens klubben fra Bilbao fortsatt holder på sin «cantera-filosofi», så har nabo Real Sociedad for lengst sett seg nødt til å slippe til ikke-baskere, ja, selv utlendinger.

Det spesielle med Aritz Aduriz er at han er født i San Sebastián, hjembyen til Real Sociedad, at foreldrene var ski-instruktører, og at det faktisk var meningen at han skulle bli langrennsløper. Men Aritz valgte å satse på fotball, og det er nok de fleste glade for i dag. Han har totalt over 400 kamper for Athletic Bilbao, selv om han også har vært innom klubber som Mallorca og Valencia. Aduriz har passert 20 år med seniorfotball og nærmer seg totalt 800 kamper.

Og til tross for alderen, så ser han mer positivt på det moderne enn mange andre fotballspillere:

– Jeg elsker VAR. Det er klart at det kan bli bedre. Det er nytt, og det vil utvikle seg - men det er mest en suksess. Det gjør meg roligere på banen, sier Aritz Aduriz.

Athletic BIlbao er for øvrig det laget i spansk fotball som nest etter Barcelona har flest cuptriumfer. Barca har vunnet 30 ganger, Athletic 23 og Real Madrid 19.

VGs tips: Hjemmeseier

Athletic BIlbao har tydeligvis prioritert cupen i vinter, og spiller i kveld den første av to semifinalekamper mot Granada.

Vertene har bare gått på ett hjemmetap på syv siste ligakamper. Nettopp Granada ble slått 2–0 i en av disse syv hjemmeoppgjørene.

Gjestene har blitt påført tap i tre av fire siste ligakamper. Og de har kun vunnet to av 12 bortekamper i inneværende ligasesong. Legg også merke til at Granada ikke har scoret i noen av sine seks seneste bortematcher (liga).

spillestopp er kl.20.55 og kampen får du med deg på VG+.

